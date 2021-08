Barclays cree que Ibercaja intentará salir a Bolsa antes de embarcarse en una fusión

No descarta que Ibercaja comience a negociar una fusión antes de junio de 2022 en caso de que las condiciones del mercado no sean favorables

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El banco británico Barclays cree que Ibercaja intentará salir a Bolsa antes de embarcarse en conversación para fusionarse con alguna entidad competidora, según aparece en el análisis publicado hoy sobre Unicaja Banco.

Se pronuncia así sobre las especulaciones que existen sobre fusiones en el sector financiero y recuerda que la normativa española sobre las antiguas cajas de ahorros de 2013 establece que las participaciones de las funciones en las entidades debían reducirse por debajo del 50% en 2020.

Para cumplir con la regulación, los bancos tenían dos opciones: salir a Bolsa (la opción elegida por el momento por Ibercaja, cuya fundación posee un 87,7% de las acciones de la entidad) o constituir un fondo de reserva para garantizar la financiación de la entidad de crédito participada en situaciones de dificultades (medida acordada por las fundaciones accionistas de Unicaja y de Kutxabank).

Sin embargo, el Gobierno decidió a mitad de 2020 aliviar estos plazos. En concreto, concedió un año más de plazo, hasta 2024, a las fundaciones bancarias que hubiesen optado por constituir un fondo de reserva, y extendió el plazo hasta 2022 para las que habían optado por la salida a Bolsa.

Al respecto, Barclays sostiene que las operaciones de fusión tienen "mucho sentido" en el mercado español, aunque señala que los principales riesgos a la hora de alcanzar un acuerdo son respecto al gobierno, valoración y fijación de precios.

"Hasta ahora, el Gobierno español y los reguladores han permitido a los bancos extender los plazos, debido a las condiciones económicas y a la pandemia de Covid-19, pero esto puede cambiar si las condiciones continúan mejorando", afirma la entidad británica.

Además, asegura observar mayor rentabilidad y retornos de capital en las fusiones frente a las salidas a Bolsa. Así, recoge que estas operaciones pueden suponer una reducción de costes de entre el 42% y el 54%, un objetivo que sería "difícil" de alcanzar con una salida a Bolsa.

Sin embargo, sobre Ibercaja, que ya intentó una Oferta Pública de Venta (OPV) en 2020 que fue frustrada por la pandemia de Covid-19, la entidad señala que ve más probable que salga a Bolsa antes de embarcarse en una fusión con otros competidores, si bien se ha especulado con una posible operación con otros bancos como Unicaja Banco, Abanca o Kuxtabank.

"Creemos que Ibercaja intentará trabajar en su OPV antes de iniciar conversaciones para una fusión con otros competidores", señala Barclays. Además, considera que Unicaja estará centrada en lo que resta de 2021 en el proceso de integración tras su fusión con Liberbank.

Sin embargo, no descarta que la entidad aragonesa comience a negociar una operación antes de junio de 2022 en el caso de que las condiciones del mercado no sean favorables y no se amplíe el plazo para la salida a Bolsa.

En este sentido, el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, aseguró a mediados del pasado mes de abril que los preparativos para salir a Bolsa estaban ya completados y que el banco estaba listo para el momento en que exista una ventana en el mercado.

"Estamos totalmente preparados para salir cuando las circunstancias del mercado así lo aconsejen", apostilló en ese momento.