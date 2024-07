(AMP) Grifols asegura que seguirá cumpliendo con las "mejores" prácticas de buen gobierno ante la posible OPA

Los minoritarios, preocupados por la dimisión de dos consejeras independientes: "Es un síntoma de que algo no funciona en su gobernanza"



MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha asegurado que seguirá cumpliendo con las "mejores" prácticas de buen gobierno, en un contexto marcado por las recientes salidas de las consejeras independientes Claire Giraut y Carina Szpilka Lázaro y por la posible Oferta Pública de Adquisición (OPA) de exclusión que llevarían a cabo conjuntamente los accionistas familiares y el fondo Brookfield.

"En este momento hay dos vacantes y el consejo valorará lo mejor para la compañía para seguir cumpliendo como ha hecho siempre, con las mejores prácticas de buen gobierno", han señalado a Europa Press en fuentes de compañía.

Actualmente, el consejo de Grifols está conformado por 11 personas --5 independientes--, y con el nombramiento de los dos nuevos consejeros este órgano de gobierno quedará formado por 13 personas, de los cuales la mitad pasarían a tener categoría de independientes.

Según el Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo "debe tener una composición equilibrada, con una amplia mayoría de consejeros no ejecutivos y una adecuada proporción entre consejeros dominicales e independientes, representando estos últimos, con carácter general, al menos la mitad de los consejeros".

De conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales, y el artículo 7 del Reglamento de funcionamiento interno del consejo de administración de la compañía, la administración y representación legal de Grifols "estará a cargo de un consejo de administración, integrado por tres consejeros como mínimo y quince como máximo".

En este contexto, Grifols ha reorganizado su consejo de administración tras la renuncia de dos de sus consejeras independientes y de la creación de un comité, denominado 'comité de la transacción', para dar seguimiento a la posible OPA de exclusión.

Además, el consejo de Grifols acordó nombrar a Montserrat Muñoz, exdirectiva de Danone y consejera independiente y presidenta de la Comisión de Auditoría y Compliance de Uriach, como nueva consejera independiente coordinadora del órgano, según informó este martes la firma catalana en un comunicado remitido a la CNMV.

La firma aprobó nombrar a la consejera independiente Anne-Catherine Berner, exdiputada del Parlamento finlandés y ministra de Transporte y Comunicaciones de 2015 a 2019, como nuevo miembro de la Comisión de Auditoria y como nueva presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Por su parte, Enriqueta Felip fue elegida miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la empresa de hemoderivados.

"ALGO NO FUNCIONA EN LA GOBERNANZA DE LA COMPAÑÍA"

Fuentes de Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas) han expresado a Europa Press su preocupación por el hecho de que la salida de las dos consejeras se ha producido mediante sus respectivas dimisiones en un momento como este, marcado por la OPA de exclusión que llevarían a cabo conjuntamente los accionistas familiares y el fondo Brookfield.

"Es un síntoma de que algo no funciona en la gobernanza de la compañía", han señalado estas mismas fuentes que, no obstante, han expresado su comprensión en cuanto al hecho de que el número de consejeros independientes no alcance la mitad del consejo, tal y como establece el 'Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas' de la CNMV, ya que entiende la asociación de minoritarios que es un periodo de interinidad.

"Nos preocupa que hayan sido dimisiones en este momento", han remarcado. Teniendo en cuenta las acciones de 'clase A' y 'clase B' de Grifols, los minoritarios representan cerca del 5% en el peso de la firma catalana.