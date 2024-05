González-Bueno (Banco Sabadell) destaca la "unanimidad" política y social en contra de la OPA de BBVA

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha destacado la "unanimidad" de políticos y sociedad en contra de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre el 100% de la entidad de origen catalán.

Por esta razón, ha opinado que no ve razón alguna por la que "España y, sobre todo, Cataluña, vayan a perder la enorme facilidad de tener un banco como el Sabadell", ha apuntado en una entrevista de este viernes en TV3 recogida por Europa Press.

Respecto a la OPA, ha afirmado que desde el Sabadell tienen "muchísima confianza en el proceso", el cual creen que culminará en lo más razonable para los accionistas del banco, y ha asegurado que por ahora están enfocados en su tarea y en que el proyecto siga.

Ha indicado que en el instante en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) finalice la negociación con el BBVA y Sabadell reciba la oferta, si en ese momento les parece buena para los accionistas, tendrán el "deber moral de valorarla en positivo".

Aunque ha puntualizado que si bien no cree que eso vaya a ocurrir, hasta que no reciban la oferta no pueden hacer nada, y ha reiterado que el "principal enfoque" del Sabadell serán siempre los accionistas.