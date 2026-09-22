Hollywood reacciona ante el último avance de la fusión de Paramount y Warner Bros: “Gran victoria para Trump” - EUROPA PRESS-CONTACTO-OMAR MARQUES

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance parece haberse librado de un importante obstáculo. Según se dio a conocer este lunes, Paramount y los fiscales generales de los doce estados que habían presentado una demanda para bloquear la fusión, han llegado a un acuerdo. Ante esta noticia, los detractores de la fusión de ambos estudios han reaccionado con alarma, con algunos, como Mark Ruffalo, señalando las implicaciones políticas y calificando el acuerdo como una "gran victoria para Trump".

"Hoy, los multimillonarios han vuelto a recurrir al soborno, la censura y la intimidación para abrirse camino hasta la cima", expresó en un comunicado Álvaro Bedoya, asesor principal de la American Economic Liberties Project (una organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a la regulación antimonopolio) y excomisionado de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

"Como resultado, un conglomerado mediático multimillonario estrechamente aliado con el presidente pronto será propietario de uno de sus rivales más cercanos, incluidos algunos de los medios de comunicación más críticos del país. El fondo soberano de Arabia Saudí también será copropietario de esos medios", continuó Bedoya.

El asesor principal de la American Economic Liberties Project avisó de que "se producirán despidos", con "gente, desde Los Ángeles hasta Atlanta", perdiendo su trabajo. "Las pequeñas empresas perderán sus contratos; y tu factura del cable y la entrada de cine te saldrán aún más caras. Será aún más difícil encontrar voces que se opongan al dinero y al poder", añadió.

Bedoya recordó que "esto no tenía por qué haber ocurrido", señalando cómo "gracias a una extraordinaria oleada de indignación popular contra la fusión, una coalición de 12 fiscales generales estatales presentó una demanda para bloquearla", derrotando a Paramount "en los tribunales". "Pero a la familia Ellison no le importa la ley. En cambio, amenazaron abiertamente con marcharse de California si su fusión no se llevaba a cabo de inmediato", relató, indicando cómo Gavin Newsom, gobernador de California, cedió ante la presión.

Según recoge Deadline, las condiciones del acuerdo incluyen una inversión de 1.500 millones de dólares destinada a la producción cinematográfica estadounidense y a la protección y creación de puestos de trabajo. También contempla intentar limitar la subida de precios en las salas de cine.

MARK RUFFALO Y BLOCK THE MERGER

"Gavin Newsom le da una gran victoria a Trump y a sus compinches multimillonarios", resumió Ruffalo en su cuenta de X, antes Twitter, respondiendo al texto de Bedoya. El actor marvelita se encuentra entre las estrellas de Hollywood que más firmemente se han pronunciado en contra de la fusión.

La coalición Block the Merger, que publicó una carta abierta contra la fusión que contó con el apoyo de casi 5.000 profesionales del cine y la televisión, entre ellos intérpretes como Florence Pugh, Pedro Pascal y Edward Norton, así como directores como Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola y Denis Villeneuve, también ha criticado al acuerdo. Según señala The Hollywood Reporter, lo ha tildado de "mal negocio para el futuro del cine, el entretenimiento, el periodismo independiente y una democracia sólida en este país".