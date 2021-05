Tierra de sabor promueve actividades con cocineros de prestigio de CyL en Madrid Fusión

VALLADOLID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de Tierra de Sabor, promoverá varias actividades con cocineros de gran prestigio de Castilla y León en el pabellón 14 de Ifema en el marco de Madrid Fusión, que tendrá lugar del lunes 31 al miércoles, día 2.

Así, el lunes 31 de mayo, de 18 a 19.30 horas, tendrá lugar el taller 'El ronqueo del cordero', dirigido por los chefs Antonio Jesús González de las Heras, Mario Oliveira Moralejo y Roberto Calzado, con la colaboración de Moralejo Selección, donde se pondrá sobre la mesa la versatilidad de este producto con novedosos cortes y elaboraciones.

El martes día 1 de junio, a las 10.30 horas, en el marco del I Congreso Internacional del Vino Madrid Fusión, se desarrollará una cata promovida por Tierra de Sabor que dirigirá Pedro Ballesteros (Master of Wine) y que versará sobre las 'Variedades de Castilla y León recuperadas de la extinción: la historia de Cenicienta y sus amigas'.

Se informará sobre el gran patrimonio genético de la Comunidad que se está recuperando con un gran apoyo público en la investigación. Se explicarán las oportunidades y ventajas que ello conlleva y cómo se puede apostar por el futuro de varias zonas de la Comunidad con elaboraciones de vinos finos y únicos en el mundo.

El miércoles, 2 de junio, se llevarán a cabo dos ponencias. Una, de 12.55 a 13.25 horas, en el auditorio principal: 'El río en el plato', dirigida por el chef Juanjo Losada (Restaurante Pablo, León). Y la otra de las 14 a 14.30 horas, en el escenario polivalente, denominada: 'Evolución. Técnicas ancestrales aplicadas a la alta gastronomía', dirigido por el chef Miguel Cobo (Restaurante Cobo Estratos, Burgos).

WINE EDITION

En esta edición y como novedad, nace The Wine Edition, un congreso dedicado al vino dentro de Madrid Fusión. Un nuevo proyecto con un formato moderno de ponencias y mesas redondas protagonizadas por grandes profesionales nacionales e internacionales. Con este modelo se pretende impulsar la conexión entre vino y gastronomía que tanto interesa a ambos sectores y descubrir nuevas tendencias, nuevos talentos y servir como foro de discusión y aprendizaje de un sector que es parte fundamental de la cultura y la gastronomía nacional.

Madrid Fusión The Wine Edition cuenta con un consejo asesor internacional formado por Almudena Alberca (Master of Wine), Pedro Ballesteros (Master of Wine), Andreas Kubach (Master of Wine), Ferran Centelles (ex sumiller El Bulli), Norrel Robertson (Master of Wine), María Naranjo (directora de la Dirección de Alimentos, Vinos y Gastronomía de ICEX España), Benjamín Lana (vicepresidente de Madrid Fusión y presidente de Vocento Gastronomía) y Patricia Mateo (CEO Mateo&co y directora de Vocento Gastronomía).

GRANDES CARTAS DE VINOS

Para hablar de las grandes cartas de vino españolas, el Congreso contará con la participación de tres grandes profesionales de la gastronomía española, como son José Polo (sumiller y copropietario de Atrio**), Rafa Sandoval (sumiller y copropietario de Coque), Mohamed Benabdallah (sumiller de Etxebarri*) y José Antonio Navarrete (sumiller de Quique Dacosta***). Por su parte, las grandes cartas de vino del mundo serán comentadas por César Román (ex sumiller de Le Chalet de la Forêt), con un nutrido grupo de sumilleres internacionales pertenecientes a Les Grandes Tables du Monde.

Una de las grandes mesas redondas será, sin duda, la de las 'parejas del vino', donde los chefs y sumilleres de los restaurantes Ambivium, Abadía Retuerta y Disfrutar explicarán sus trucos para crear el maridaje perfecto.

Las mentiras del vino serán analizadas en detalle por el reconocido periodista Juancho Asenjo, el escritor Antonio Tomás Palacios García y el director técnico de Península Vinicultores Tao Platón.

PREMIO TIERRA DE SABOR A LA BODEGA MÁS SOSTENIBLE

Por otro lado, se entregará el Premio Tierra de sabor a la bodega más sostenible, que tendrá lugar el miércoles día 2, de 16.30 a 17 horas y que reafirma el compromiso de la marca de garantía con la sostenibilidad, aspecto fundamental para el futuro del vino, y poniendo la naturaleza a la vanguardia. Durante la entrega del premio se proyectará un vídeo y se obsequiará con un trofeo a la bodega ganadora.