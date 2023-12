La Academia de Cine Europeo premia a Isabel Coixet por su trayectoria y a Pablo Berger por 'Robot Dreams'

'La Sociedad de la Nieve' de J.A. Bayona también ha recibido los galardones a Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejores Efectos Visuales



MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Academia del Cine Europeo (EFA, por sus siglas en inglés) ha galardonado a la cineasta española Isabel Coixet "por su impresionante contribución al mundo del cine", al distinguirle con el Premio Logro Europeo, en una gala en la que también ha triunfado el español Pablo Berger con su 'Robot Dreams' que ha logrado llevarse premio a la mejor película de animación.

Según la Academia, la cineasta siempre ha defendido sus creencias y valores y ha dado voz a sus protagonistas. Coixet recogió el premio de la mano de la actriz Laia Costa, que participa en su última película, 'Un amor', que ha definido a la realizadora como "La Genia".

Coixet ha dedicado el premio a todos los cineastas europeos "a los que se les ha dicho que no son lo suficientemente buenos en Berlin, en Cannes, en Venecia". La cineasta ha señalado que desde "muy temprano" en su carrera se dio cuenta que detrás de una cámara "no hay fronteras, no hay pasaportes, banderas o límites".

Por su parte, la Academia del Cine Europeo también ha premiado al cine español con la película de animación de Pablo Berger, 'Robot Dreams', premio a Mejor Película de Animación. La película gira en torno a un perro solitario que vive en Manhattan (Nueva York) y que decide construirse un robot para que sea su amigo.

Además, 'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, ha sido reconocida con los galardones a Mejor Maquillaje y Peluquería; y Mejores Efectos Visuales. La superproducción del director catalán, estrenada en el Festival de Venecia, es la opción española para la próxima edición de los Premios Oscar, y aspira a 13 Premios Goya.

Entre los premiados, también destacan 'Anatomía de una caída' de Justine Triet que se hizo con el premio a mejor película; mejor dirección, mejor guion; y el de mejor actriz fue a parar a manos de su protagonista Sandra Huller. En el caso del premio a mejor actor, el galardón fue para Mads Mikkelsen por 'La tierra prometida'.