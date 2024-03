Las actrices Esmeralda Pimentel y Májida Issa presentarán la gala de los XI Premios Platino

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las actrices Esmeralda Pimentel y Májida Issa presentarán el próximo 20 de abril la gala de los XI Premios Platino XCaret, que se celebran en Riviera Maya (México) en el Teatro Gran Tlachco. Ambas intérpretes son el primer dúo femenino al frente de la gala.

Las intérpretes recogen el testigo de Carolina Gaitán, Omar Chaparro y Paz Vega, que fueron los encargados de conducir la gala en la edición anterior. La carrera de Esmeralda Pimentel se inicia con su debut en 'Verano de amor' (2009), una trayectoria que ha seguido con su participación en las producciones televisivas 'Abismo de pasión', 'Cachito de cielo o 'De que te quiero, te quiero'.

Su primer papel protagonista llegó en 'El color de la pasión', a los que seguirían los de 'La vecina' o 'Enamorándome de Ramón'. Su consagración en la pequeña y gran pantalla en castellano estuvo determinado por su intervención en ficciones como 'El candidato', de Prime Video, 'La templanza', basada en la novela homónima de María Dueñas o la estadounidense 'The Good Doctor'.

Por su parte, Májida Issa se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas en Colombia. Sus destacadas interpretaciones en teatro, cine y televisión la han hecho acreedora de innumerables premios y reconocimientos de la industria, como el Premio Platino a Mejor interpretación femenina de reparto por su participación en la serie 'Noticia de un secuestro', obtenido en la pasada edición.

A ello se suma su faceta musical, en la que, además de encarnar a figuras femeninas de la música como Helenita Vargas, Chavela Vargas o Alejandra Guzmán, ha cultivado una carrera como cantante solista desde el lanzamiento en 2017 de 'Nocturna', un álbum en el que recopila clásicos de la música ranchera que le valió la nominación al Latin Grammy a Mejor álbum de música ranchera-mariachi.

'LA SOCIEDAD DE LA NIEVE', FAVORITA A LOS PLATINO

Recientemente, los Premios Platino anunciaron las producciones nominadas a los galardones, a los que aspiran 'La Sociedad de la nieve', con siete nominaciones, 'Cerrar los ojos' (Víctor Erice) y la chilena 'El Conde' (Pablo Larraín), ambas con seis, que parten como favoritas.

En la categoría de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, 'La Sociedad de la Nieve', 'Cerrar los ojos', 'Los delincuentes', de Rodrigo Moreno, y 'Tótem', dirigida por Lila Avilés, optan a alzarse con la estatuilla. En la categoría de Mejor dirección, los Premios Platino han nominado a dos directoras y a dos directores: Isabel Coixet ('Un amor'), Juan Antonio Bayona ('La sociedad de la nieve'), Lila Avilés ('Tótem') y Pablo Larraín por El Conde.

Por su parte, en las categorías actorales de largometraje optan al premio a Mejor Interpretación Masculina Damián Alcázar ('El caso Monroy'), David Verdaguer ('Saben Aquell'), Enzo Vogrincic ('La sociedad de la nieve'), Jaime Vadell ('El Conde') y Marcelo Subiotto (Puan').

Además, en categoría femenino, se ha nominado a Carolina Yuste ('Saben Aquell'), Dolores Fonzi ('Blondi'), Laia Costa ('Un amor'), Lola Amores ('La mujer salvaje') y Malena Alterio ('Que nadie duerma'). Asimismo, el reconocimiento a Mejor interpretación femenina de reparto, cuenta con las nominaciones de Alejandra Flechner ('Puan'), Ana Torrent ('Cerrar los ojos'), Ane Gabarain ('20.000 especies de abejas') y Antonia Zegers ('El Conde'); mientras que a la estatuilla a la Mejor interpretación masculina de reparto optan Jose Coronado ('Cerrar los ojos'), Leonardo Sbaraglia ('Puan'), Luis Bermejo ('Un amor') o Matías Recalt ('La sociedad de la nieve').

Por otro lado, al premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana optan 'Barrabrava' (Argentina, Uruguay), 'El cuerpo en llamas' (España), la segunda temporada de 'Iosi, El espía arrepentido' (Argentina) y la ficción histórica 'Los mil días de Allende' (Chile, España, Argentina).

Los finalistas a los galardones interpretativos en categorías televisivas son Alfredo Castro ('Los mil días de Allende'), Gustavo Bassani ('Iosi, El Espía Arrepentido'), Javier Cámara ('Rapa') y Santiago Korovsky ('División Palermo'). En Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie y Aline Küppenheim ('Los mil días de Allende'), Lola Dueñas ('La Mesías'), Micaela Riera ('El amor después del amor') y Úrsula Corberó ('El cuerpo en llamas') en su equivalente femenina.

Asimismo, aspiran a la Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie Carmen Machi, por 'La Mesías'; Minerva Casero, por 'Iosi, El Espía Arrepentido'; Najwa Nimri, por su papel en '30 Monedas') y Pilar Gamboa, por 'División Palermo'; mientras que Andy Chango ('El amor después del amor'), Daniel Hendler ('División Palermo'), Emiliano Zurita ('La cabeza de Joaquín Murrieta') y Manolo Solo ('30 Monedas') son los nominados a Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie.

'ROBOT DREAMS' ASPIRA A MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Entre otros reconocimientos, hasta alcanzar las 23 estatuillas, el Platino de Honor se entregará a la actriz argentina Cecilia Roth, como ya anunció la institución hace unas semanas.

A Mejor Película Documental aspiran 'El Juicio', de Ulises De La Orden, 'La memoria del cine', una película sobre el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite (Moisés Salama); 'La Memoria Infinita' (Maite Alberdi) y 'Una Jauría Llamada Ernesto' (Everardo González).

También los Platino galardon a la Mejor Película de Animación, una categoría a la que concurren 'Dispararon al pianista' (Fernando Trueba y Javier Mariscal; 'El sueño de la sultana' (Isabel Herguera; 'Home is somewhere else' (Jorge Villalobos, Carlos Hagerman); 'Nayola' (José Miguel Ribeiro); y 'Robot dreams' (Pablo Berger).