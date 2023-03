Antonio Resines, Edu Soto y Ana Milán estrenan 'En temporada baja': "La comedia está en el actor y el drama en el guión"

(I-D) La productora de TVON Producciones, Paloma Mora, el actor Fele Martínez, el director David Marqués, y los actores Ana Milán, Antonio Resines y Edu Soto, posan en la librería Ocho y medio, a 22 de marzo de 2023, en Madrid (España).

(I-D) La productora de TVON Producciones, Paloma Mora, el actor Fele Martínez, el director David Marqués, y los actores Ana Milán, Antonio Resines y Edu Soto, posan en la librería Ocho y medio, a 22 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Descartan interpretar un papel similar al de Tamames y encabezar una futura moción de censura: "Ha sido una puñetera genialidad de Tamames"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Antonio Resines, Edu Soto y Ana Milán estrenan en cines el próximo 14 de abril la comedia 'En temporada baja' de David Marqués, un género que los tres profesionales han defendido y han lamentado que no esté tan reconocido como otros.

"No lo entiendo. Creo que hacer reír es el don. La comedia está en el actor y el drama está en el guión. La comedia es el santo grial de los actores", ha afirmado Ana Milán, que ha añadido que en ocasiones a los profesionales que se inclinan por este género se les ha tachado de mala manera de "cómicos" e incluso una vez a modo de insulto la llamaron "monologuista". "Solo les faltaba escupir después de decirlo", ha criticado.

En este sentido, Edu Soto ha tildado de "incomprensible" que no se reconozca la comedia y ha sostenido que es un género que "necesita de mucho trabajo y mucha conciencia" y en su caso cree que no solo se trata de un don sino "es pura matemática".

"La risa es pura matemática porque si digo una cosa pero me espero dos segundos más de la cuenta, ya no hace risa. Además, hay días que te toca hacer reír cuando quizá estás mal por dentro y parece que solo el drama requiere un esfuerzo porque tienes que llorar y a nadie le apetece llorar", ha señalado.

La comedia que protagonizan gira en torno a la vida de cuatro hombres que están 'En temporada baja' y por razones económicas se ven obligados a vivir en un camping. Uno de ellos es Antonio Resines que encabeza esta cinta, en la que encarna a un agente de futbolistas que es un "buscavidas", y ha destacado que la película "es un trozo de vida".

"Se parece mucho a la vida y a las cosas que pasan en ella. Son gente que no está cómoda con su vida y a pesar de eso siguen luchando. Es muy realista y me gustó porque son un tipo de personajes que todos conocemos", ha explicado.

En su caso, Resines ha destacado el rodaje, que les llevó a un camping de Valencia cerca de la playa. "A mí me gustó mucho lo de rodar fuera de casa", ha reconocido. Para Edu Soto, esta circunstancia resultó ser un "paralelismo" entre lo que ocurre en la cinta y lo que pudieron vivir. El elenco lo completan el cantante Coque Malla, Fele Martínez, Vanesa Romero, entre otros.

MOCIÓN DE CENSURA

En relación a temas de actualidad, Ana Milán considera que la sociedad ha asistido a una "puñetera" genialidad del economista Ramón Tamames que ha encabezado la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, mientras que Edu Soto ha criticado el actual nivel de la política española. Preguntados si se ven en un papel similar al del profesor en un futuro, ambos han descartado esta posibilidad.

"Si hubiese un solo político que hablara el idioma de la gente de la calle, y que te dijera, 'mira, hay un problema que ahora mismo no sé solucionar, pero le voy a echar horas, y que dijeras, este tío no me está vendiendo una moto'. Es que hablan todos tan claramente desde una estrategia", ha concluido Soto.