Arantxa Echevarría, Mejor Dirección Novel en los Goya 2019 por Carmen y Lola

Actualizado 03/02/2019 0:32:45 CET

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Arantxa Echevarría ha recibido este sábado el Premio Goya 2019 a la Mejor Dirección Novel por la película 'Carmen y Lola'. Ha superado a Andrea Jaurrieta con 'Ana de día'; César Esteban Alenda y José Esteban Alenda con 'Por Sin fin'; y Celia Rico con 'Por Viaje al cuarto de una madre'.

La direc tora ha dedicado este galardón "a los que no permiten amar diferentes y no se ponen en la piel del distinto", nada más recibir el premio en su discurso en FIBES, en Sevilla.

"Una sociedad hay que medirla por el sitio donde está la mujer en ella y tenemos que pensar mucho en si España es suficientemente madura", ha asegurado.

Por ello, ha afirmado que dedica "esta película de amor" a los "que no permiten amar diferentes, que no se ponen en la piel del distinto, que creen que no es necesario una ley de violencia de género", al tiempo que ha hecho alusión a la defensa del colectivo LGTB, al aborto o al cambio de sexo. "Vean una película de lesbianas, gitanas y mnujeres", ha zanjado.

"Soy bajita y soy una niña de 8 años que siempre quiso ser directora de cine" ha expresado al inicio de su discurso la directora, que ha dado su agradecimiento a quienes "habéis hecho realidad este sueño", al tiempo que ha pedido apoyar a los que ganan este premio para que haya "una segunda y tercera película y que haya también muchas mujeres".

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 33 edición, una ceremonia que tiene lugar por primera vez en Sevilla, en el Palacio de Congreso y Exposiciones FIBES y que cuenta con Andreu Buenafuente y Silvia Abril como maestros de ceremonias.