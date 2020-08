Arranca el rodaje de lo nuevo de Paul Thomas Anderson con Bradley Cooper

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pandemia de coronavirus ha obligado a retrasar numerosos rodajes pero Paul Thomas Anderson ya ha vuelto al trabajo. El director ya está rodando su nueva cinta, protagonizada por Bradley Cooper y cuyo título provisional es Soggy Bottom.

Así lo ha revelado The Film Stage, que apunta que se trata de una película "ambientada en la década de 1970 en el valle de San Fernando". Aunque no se ha anunciado de manera oficial, ya han comenzado a circular por Internet varias imágenes del set ubicado en Encino (Los Ángeles, California).

Paul Thomas Anderson and Bradley Cooper on set in Encino pic.twitter.com/P7UQEb493B — Pamela Chelin (@PamelaChelin) August 24, 2020

In a fun bit of casting, there's a @Haimtheband sister driving the truck at tonight's Encino location for Paul Thomas Anderson's latest feature. #SoggyBottom #PTA #PaulThomasAnderson pic.twitter.com/DsjdXd76pc — Scott Mumford (@wilberfan) August 24, 2020

In LA you can bump into a film set like every other day. It seems this is the new Paul Thomas Anderson movie set in the 70's. pic.twitter.com/Piv8wjvUdV — aхel ĸυѕcнevaтzĸy (@AxelKuschevatzk) August 24, 2020

La publicación señala que la película "sigue múltiples historias centradas en un niño actor que asiste a la escuela secundaria en el Valle", pero por el momento no se conoce el resto del reparto. Aparentemente Cooper da vida a un "productor o director de la vieja escuela".

Paul Thomas Anderson arrasó en 2017 con El hilo invisible, cinta protagonizada por Daniel Day-Lewis que se hizo con seis nominaciones al premio Oscar, incluyendo mejor actor, mejor director y mejor actriz para Lesley Manville. Finalmente solo se llevó la estatuilla a mejor diseño de vestuario. En su filmografía destacan otros títulos como Boogie Nights, Magnolia, Embriagado de amor o The Master. Además de la nominación por El hilo invisible, el realizador fue candidato al Oscar a mejor director por Pozos de ambición.

Por su parte, Cooper saltó a la fama mundial gracias a la franquicia Resacón en Las Vegas y posteriormente apareció en proyectos como El lado bueno de las cosas o La gran estafa americana. El intérprete ha sido candidato al Oscar a mejor actor en cuatro ocasiones, la última de ellas en 2018 por Ha nacido una estrella.