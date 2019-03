El biopic sobre Rock Hudson ya tiene guionista

Publicado 11/03/2019 16:06:45 CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La película centrada en la vida del actor Rock Hudson sigue adelante. Universal está negociando con Richard LaGravenese, ganador de un Oscar por 'El rey pescador', para que escriba un guion que estará basado en la biografía 'All That Heaven Allows: A Biography of Rock Hudson' publicada por Mark Griffin.

Según informa Variety, Universal compró los derechos de la biografía de la mítica estrella de Hollywood de los años 50 y 60 el pasado 2018. El proyecto también tiene director, Greg Berlanti ('Como la vida misma', 'Con amor, Simon') que, además, producirá la película con Sarah Schechter ('Blindspot', 'Riverdale').

Rock Hudson fue uno de los galanes más recordados de la Edad Dorada de Hollywood. Su fama empezó con títulos como 'Obsesión' (1954), 'Solo el cielo lo sabe' (1955) o 'Gigante' (1956), en la que compartió cartel con Elizabeth Taylor y James Dean y por el que fue nominado al Oscar al mejor actor. Hudson también fue el protagonista de míticas películas románticas como 'Confidencias de medianoche' (1959), 'Pijama para dos' (1961) y 'No me mandes flores' (1964).

En los años 70, Hudson dio el salto a televisión, participando en series como 'McMillan y esposa' (1971 - 1977) o en la icónica 'Dinastía', en la que interpretó a Daniel Reece entre 1984 y 1985.

Hudson fue muy discreto con su vida privada debido a que era homosexual. Obligado a casarse en 1955 con su secretaria, Phyllis Gates, de la que se divorciaría tres años después, el actor siempre intentó mantener en secreto su orientación sexual hasta que se hizo pública cuando falleció el 17 de noviembre de 1985 debido a complicaciones relacionadas con el SIDA.