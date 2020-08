75 años de la bomba atómica de Hiroshima: 10 películas que retrataron el infierno nuclear

MADRID, 6 Ago. (EDIZIONES) -

Tal día como hoy el gobierno de Estados Unidos lanzaba contra la ciudad japonesa de Hiroshima el primer ataque nuclear de la historia de la humanidad. El 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29 estadounidense Enola Gay lanzó la bomba atómica 'Little Boy' sobre la ciudad japonesa de Hiroshima.

El ataque de Estados Unidos contra el Imperio japonés destruyó el 90 por ciento de la ciudad y acabó con la vida de 80.000 personas de manera instantánea. Una cifra que era tristemente fue solo el principio, ya que los efectos de la radiación siguieron muy presentes los años posteriores, aumentando el número de víctimas por las enfermedades.

Desde entonces el cine -especialmente el de origen nipon- ha reflejado el horror vivido por los ciudadanos japoneses durante la II Guerra Mundial, tanto allí como en el bombardeo de Nagasaki. En el aniversario de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima, repasamos 10 películas que han retratado la tragedia nuclear en Japón.

LOS NIÑOS DE HIROSHIMA (KANETO SHINDO, 1952)

Una de las primeras cintas que se atrevió a abordar lo sucedido fue Los niños de Hiroshima. Cuatro años después de la caída de la bomba, una joven vuelve a su lugar de nacimiento. Takako deberá hacer frente a los devastadores efectos de la explosión y la radiación, mientras explora la ciudad en busca de sus viejos amigos.

ABOVE AND BEYOND (MELVIN FRANK, NORMAN PANAMA, 1953)

Película estadounidense que narra, sin poner mucho énfasis en los detalles, la construcción de la primera bomba atómica y su lanzamiento sobre Hiroshima por el coronel Paul Tibbets, dentro del conocido como Proyecto Manhattan. Pero el secretismo en torno a su trabajo y el riesgo al que se enfrenta pondrá en riesgo su vida y la de su familia.

HIROSHIMA MON AMOUR (ALAIN RESNAIS, 1959)

Una joven actriz francesa pasa la noche con un japonés en Hiroshima, donde ella ha sido enviada para filmar una película sobre la paz. La relación entre ambos se convierte en un proceso introspectivo a través del cual la mujer reconstruye su pasado.

Un clásico de la "nouvelle vague" sobre amor, memoria y olvido, dirigida por Alain Resnais y que se alzó con una nominación a los Oscar a mejor guion original en 1959.

HIROSHIMA (HADASHI NO GEN, MORI MASAKI 1983)

Ésta vez en formato anime, Hiroshima narra el día a día de un estudiante japonés de primaria, Gen Nakazawa, que sobrevive al bombardeo atómico de Hiroshima. Tras el brutal ataque, el pequeño deberá aprender a tratar con esa terrible situación, mientras intenta no perder su fe en la humanidad.

CREADORES DE SOMBRAS (ROLAND JOFFÉ, 1989)

Esta cinta estadounidense, protagonizada por Paul Newman, narra el proyecto de Estados Unidos para construir la primera bomba atómica de la historia, antes de que lo hagan los alemanes.

El llamado Proyecto Manhattan, que sería el germen de las bombas atómicas, no estuvo exento de incidentes. El título original del filme, 'Fat Man and Little Boy', hace referencia a los dos nombres en clave de los explosivos que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki.

LLUVIA NEGRA (SHOHEI IMAMURA, 1989)

Algunos de los habitantes de una población cercana a Hiroshima se acercan a la ciudad, tras el estallido de la bomba atómica. Entre ellas está Yasuko que, al igual que sus vecinos, se ve sorprendida por una lluvia negra de las partículas radiactivas procedentes de la explosión.

Cinco años después del ataque, la joven es rechazada por muchos hombres por el miedo a que esté contaminada.

HIROSHIMA, MÁS ALLÁ DE LAS CENIZAS (1990)

La historia sigue a varios habitantes de Hiroshima, éntrelos que se encuentran los japoneses, un sacerdote alemán de una iglesia y algunos prisioneros de guerra estadounidenses, tanto antes como después de la caída de la bomba el 6 de agosto de 1945.

RAPSODIA EN AGOSTO (AKIRA KUROSAWA, 1991)

Esta cinta del maestro del cine Kurosawa se centra en tres generaciones distintas y sus diferentes respuestas al bombardeo atómico de Japón. Una anciana, que perdió a su marido durante el bombardeo a la ciudad de Nagasaki en 1945, se queda cuidando a sus cuatro nietos que han nacido mucho después del horror. Sus padres, sin embargo, son niños criados en la posguerra.

HIROSHIMA (KOREYOSHI KURAHARA Y ROGER SPOTTISWOODE, 1995)

Ésta miniserie producida para televisión narra la historia de la bomba de Hiroshima enfocada desde tres puntos de vista: el político, el militar y el diplomático. Mientras, también muestra todo lo que rodeó el lanzamiento (el ensayo en Álamo Gordo, la conferencia de Postdam, los kamikazes) con imágenes de archivo reales de 1945.

LOBEZNO INMORTAL (JAMES MANGOLD, 2013)

Terminamos el repaso con una película del género de superhéroes, pero en la que el bombardeo a Hiroshima influye directamente en la historia de Logan (Hugh Jackman). En el arranque de su segunda película en solitario, Lobezno se encuentra en Japón, donde salva a un soldado japonés de morir tras la explosión nuclear. Una deuda que el compañero de Logan se encargará de devolverle... varias décadas después.

BONUS: HIROSHIMA, LA VERDADERA HISTORIA (LUCY VAN BEEK, 2015)

Éste documental producido en Reino Unido recoge los testimonios de un buen número de supervivientes al bombardeo de Hiroshima, en un día que supuso el trágico final de casi 100.000 personas y que cambió el curso de la historia para siempre.