Buenafuente y Silvia Abril, antes de los Goya 2019: "Tenemos cuerpo de espectáculo"

Publicado 02/02/2019 19:57:36 CET

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andreu Buenafuente y Silvia Abril, maestros de ceremonia de la 33 edición de los Premios Goya 2019, han llegado a la alfombra roja de la ceremonia con "cuerpo de espectáculo".

"No estamos aquí para que el cine español no abra mañana las salas --ha dicho con ironía sobre la línea de su intervención en la gala, que por segunda vez en su historia sale de Madrid y se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla--. Vamos a repasar los momentos del año y a reírnos de nosotros y con nosotros".

Además, ha destacado la actuación de Rosalía en la gala, "una de las pocas este año en España y que "habla muy bien de ella". Por otro lado, se ha referido a las críticas que han cosechado otras galas en el pasado: "Yo me acuerdo cuando los Goya molaban. Que te escojan ya es un honor, yo me emocioné y no quiero perder esto nunca", ha apuntado para añadir que no ha tenido tiempo de entrar en Twitter a leer críticas.

Además, ha asegurado que la hija que tienen en común va a ver la gala, lo que considera un "regalo". "Solo por ella, para mostrar que el cine mola y los payasos también, ha merecido la pena", ha asegurado sin desvelar sus favoritas aunque añadiendo que el cine independiente tiene "peliculones".

Por su parte, Silvia Abril, ha asegurado que tiene los nervios "justos" y lo van a "vivir a tope" en una gala que "será entretenimiento". "Queremos cambiar la inercia (de las críticas de los últimos años) y está en nuestras manos. A ver si va a quedar el año que viene desierta la plaza de presentador", ha afirmado con ironía.

La humorista, que tiene en su camerino una nariz roja de payaso como amuleto, ha desvelado que, entre las nominadas, le ha gustado mucho 'Carmen y Lola', 'Todos lo saben' y 'El reino'.