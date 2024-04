Carlos Boyero publica 'No sé si me explico': "Tuve la tentación de votar a Podemos, me lo creí por un momento"

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El crítico de cine Carlos Boyero publica una suerte de memorias en 'No sé si me explico' (Espasa), en la que recopila sus filias y fobias artísticas y de la vida y en las que también asegura que le "enterrarán sin haber votado nunca", pese a que tuvo "la tentación" de votar a Podemos.

"El 15-M me pareció algo muy bonito y muy necesario y, por un momento, me creí el mensaje de Podemos, que era su representante. Pero fue como en las películas, cuando vas para allá que te quedas paralizado y te dices 'que no, tío, que va a ocurrir lo mismo de siempre", ha explicado en una entrevista con Europa Press el periodista, quien celebra no haber otorgado el voto a la por entonces formación de Pablo Iglesias porque se habría "arrepentido".

Boyero ha asegurado ser consciente de vivir en un mundo "muy injusto y que lo ha sido siempre", pero mantiene que no votará a ningún partido político porque no se cree "a nadie", pese a simpatizar con la ideología de izquierdas. Tampoco al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya actuación política le parece "frívola".

En este sentido, ha explicado que da la sensación de que "cualquier cosa" que se salga de la línea marcada por el Gobierno es considerado como "fachosfera". "Pero es que ahí debemos de estar mogollón de gente, cada vez más, porque están los bandos tan fijos que si no eres de este, eres del otro", ha lamentado.

ALMODÓVAR, "UN TIPO DESHONESTO"

En su libro, escrito con la colaboración del también periodista Borja Hermoso, Boyero dedica un capítulo a su conocida enemistad con el director de cine Pedro Almodóvar, calificando al cineasta como prescindible" y un tipo "deshonesto". No obstante, Boyero no es capaz de decir si las críticas negativas al autor de 'Hable con ella' ha sido lo que "más problemas" le ha generado en su carrera.

"Digamos que todo lo negativo, en general, me ha causado los mismos problemas. Despierto muchos afectos y, de vez en cuando, escándalos, pero por decir exclusivamente lo que pienso. Que no quiere decir que eso sea la verdad, porque es algo muy relativo", ha explicado.

En este sentido, entiende que esos "problemas" se generan tanto escribiendo sobre el cine como de la vida y que cuando hay alguien "mosqueado", es debido a que no está de acuerdo en una mala crítica. "Siempre hay alguien mosqueado, excepto cuando cuento que todo me parece bien. Formidable, ¿no?", ha ironizado.

"DUDAS" CON EL 'METOO'

Preguntado al respecto del 'metoo' en el cine, asegura tener "muchas dudas" sobre su utilidad, además de confirmar que no conoce ningún caso en el sector español. Boyero también aboga por el hecho de que cuando se produzcan estos casos, se denuncien, en vez de dar una versión en los medios.

"Si esa gente se siente violada o mancillada por el poder, esas mujeres lo primero que tendrían que hacer es poner una denuncia. Y que la ley investigue y decida. Pero andar contándolo... creo que se están haciendo barbaridades, es todo muy confuso y muy peligroso", ha defendido, al tiempo que lamenta situaciones como las que han pasado el cineasta Woody Allen o el actor Kevin Spacey --ambos exculpados por la justicia de las acusaciones recibidas--.

A sus setenta años, Boyero admite que no sabe qué futuro le espera, aunque no se ve escribiendo. "No salgo a la calle prácticamente, paso la vida encerrado en mi casa, que no es que sea el paraíso, pero tengo libros y tengo películas: ese es mi refugio y lo que me acompaña estos días", ha concluido.