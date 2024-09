Cate Blanchett, lista para recoger el Premio Donostia: "Estar premiada con Almodóvar y Bardem tiene mucho significado"

SAN SEBASTIÁN, 21 Sep. (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano) -

La actriz Cate Blanchett ha llegado este sábado a San Sebastián para recoger el Premio Donostia, que se le entregará dentro de unas horas, y ha asegurado que estar premiada junto a Javier Bardem y a Pedro Almodóvar tiene mucho significado para ella.

"El Premio Donostia tiene un significado profundo para mi. Estar entre dos de los grandes artistas cinematográficos tiene mucho significado para mi. Estoy muy agradecida de recibir este premio", ha asegurado la actriz en rueda de prensa.

Blanchett también se ha alegrado por el galardón a Almodóvar -"finalmente viene aquí"- y se ha desecho en elogios hacia el manchego, con el que tuvo un proyecto entre manos, pero que finalmente no salió adelante porque el realizador no se veía preparado para afrontar un proyecto de tal magnitud.

"Siempre hablo con Almodóvar. Estoy encantado por su premio en Venecia. Fue glorioso. Esperemos que un día podamos rodar una película juntos", ha manifestado, antes de rematar con que "nadie puede hacer" el trabajo que realiza el español. "Él lo hace de la manera en la que lo tiene que hacer, y yo lo respeto", ha subrayado.

La australiana, que ha asegurado que el teatro es su "gran amor", ha reconocido que le sigue sorprendiendo cuando le conceden algún premio. "Los premios son cosas maravillosas, especialmente y en particular, por ejemplo, cuando los críticos te dan un premio o una cultura que no es la tuya, que agradece el trabajo que has hecho y lo aprecia, tiene un significado profundo para mi", ha desvelado.

Al mismo tiempo, ha reivindicado que aún queda mucho trabajo por hacer para conseguir que haya más representación de personajes LGTBIQ+ en las pantallas, tanto delante de las cámaras como detrás.

"Tenemos que seguir concentrándonos en los pasos positivos que se han tomado. Ahora el paisaje ha cambiado mucho y hay que pensar en la gran diversidad cultural que aparece en la pantalla", ha indicado.

Asimismo, ha ensalzado al Festival de San Sebastián por la riqueza que contiene la programación todos los años. "Cuanto más específico culturalmente son las cosas, más potentes y poderosas son, más oportunidades de tener más potencia o ser más fuertes que la cultura. Y por eso San Sebastián es tan fantástico, porque celebra películas de la región en yuxtaposición con películas que se ruedan a nivel internacional", ha afirmado.

En relación con el cambio climático, la actriz ha criticado que la industria cinematográfica sea "muy lenta" para avanzar y conseguir nuevos métodos sostenibles. Por otro lado, Cate Blanchett no ha querido profundizar sobre cuestiones actuales, como los conflictos internacional, y únicamente ha precisado que "el mundo es muy complicado" y es comprensible como sociedad que haya personas que se sientan "inútiles" por no poder ayudar.

"Tenemos que escucharnos los unos a los otros y todos los puntos de vista se tienen que poder escuchar. Hay muchas heridas. Pero no creo que ninguna de estas cosas se vayan a poder resolver en la alfombra roja o por mí, haciendo declaraciones acerca de esto. Es demasiado complicado y demasiado importante", ha apostillado.