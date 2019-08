Christian Clavier pasa 'Un verano en Ibiza': "Cada vez es más complicado hacer comedia por lo políticamente correcto"

Publicado 05/08/2019 18:19:17 CET

El actor francés Christian Clavier protagoniza 'Un verano en Ibiza', comedia francesa que se estrenará este 9 de agosto en las salas españolas y que retrata las problemáticas vacaciones de una familia en la isla balear en la que cada uno de sus miembros parece ir por cuenta propia.

"Cada vez es más complicado hacer comedia por lo políticamente correcto, porque la gente tiene miedo. La comedia transgrede automáticamente y habla de clichés, pero hay personas que no comprenden esto o hacen ver que no lo entienden", ha lamentado en una entrevista con Europa Press el actor.

Precisamente, en 'Un verano en Ibiza' el director Arnaud Lermot 'juega' con esos clichés para mostrar una ciudad en la que abunda la fiesta, el alcohol y también las drogas, todo lo contrario de la tranquilidad que quisiera encontrar el protagonista, habituado a veranear por regiones recónditas de Francia.

"Es divertido trabajar con esos clichés, hacer caricatura de algo como que te ofrezcan droga en todas las esquinas: lo políticamente correcto sería decir que eso no pasa nunca", ha señalado, tras definir a Ibiza como una isla "que tiene mucho de atractivo para la gente, con una mezcla de todo que comporta placer y peligro a la vez".

El propio Clavier ha reconocido que ya ha tenido 'problemas' con lo políticamente correcto con una de sus películas, 'Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?' --en la que se bromeaba con matrimonios entre diferentes culturas--. "Hubo reacciones de personas que querían hacer ver que la película era racista, cuando en realidad era todo lo contrario", ha indicado.

El actor ha puesto como ejemplo el reciente reconocimiento en el Festival de Cannes a la carrera de Alain Delon, que recibió el premio entre críticas por acusaciones de machismo. "Todo eso fue una estupidez: lo que hay que mirar es si las películas son interesantes. Tengo la impresión de que hoy en día es más importante ser moralmente ideal y que hacer películas malas no es grave, me resulta extraño", ha ironizado.

En cualquier caso, ha insistido en que el "verdadero reconocimiento" es el que otorga el público, y por ello no le preocupa que desarrollar principalmente una carrera enfocada a este tipo de comedias sea algo negativo, así como que tampoco sea tan reconocido en los premios de la profesión.

EL SECRETO DE LA COMEDIA FRANCESA

"Nunca me he sentido menos valorado por la profesión por hacer comedia, tengo la suerte de estar en este oficio desde hace mucho tiempo con una relación extraordinaria con el público y no hay nada que dé más valor que eso. Además, mejor si no se nos reconoce en los premios, porque eso es que no somos burgueses y sí artísticamente válidos", ha bromeado.

Preguntado por el secreto del éxito de la comedia francesa, ha continuado con humor asegurando que es el de "ser muy francesa". "Todas las comedias, cuanto más arraigadas a su país, mejor funcionan en el extranjero: no creo en las películas internacionales", ha señalado, para reconocer también la comedia en español poniendo como ejemplo a 'Relatos salvajes'.