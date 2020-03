Los Coira, creadores de 'Hierro': "Sería estúpido hacer de la isla la capital del crimen como el Chicago de los años 20"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras convertirse en uno de los títulos más reconocidos por crítica y público del pasado año, 'Hierro', la serie de Movistar+ protagonizada por Candela Peña y Dario Grandinetti, acaba de arrancar en la isla canaria que le da título el rodaje de su nueva temporada bajo una máxima: seguir fiel a su tono realista, a su ritmo y, especialmente, a sus personajes.

'Hierro' es, se cansan de repetir sus creadores, los hermanos Pepe y Jorge Coira, un thriller marcado decisivamente por su singular marco, las espectaculares localizaciones de la isla de el Hierro, y por la realidad de sus dos protagonistas, el "tándem improbable y contradictorio" que forman la jueza a la que da vida a Candela Peña, y Díaz, el "falso culpable" de la primera temporada que vuelve a estar interpretado por el argentino Dario Grandinetti.

"El reto era encontrar una trama que nos permitiera seguir aquí sin repetir la fórmula. Descubrir qué había en este universo, en esta isla y en estos personajes, que diese más de sí como para nutrir otra historia", afirma Pepe Coira, guionista de la serie que cree que hubiera sido "estúpido" optar en esta segunda temporada por plagar la historia de asesinatos y convertir El Hierro en "la capital del crimen" como si fuera "el Chicago de los años 20 en el que la gente va matándose una a la otra".

En este sentido, su hermano y director de 'Hierro', Jorge Coira, cree que el gran acierto de la serie fue afrontar este desafío -"uno de los problemas habituales en el thriller, porque una vez que dices que estás en un sitio en el que nunca pasa nada... no pueden empezar a pasar cosas constantemente"- sin traicionar el espíritu de la serie ni a sus personajes. "Es un equilibrio muy delicado, porque hay que conseguir que se siga mantenido la tensión del thriller y que el tono y el ritmo de la serie sea el mismo, pero a la vez que sea algo nuevo", reconoce.

UN NOIR HUMANISTA

Y es que, manteniendo referentes como la aclamada ficción británica 'Broadchurch' o las novelas 'noir' de Henning Mankell, en sus seis nuevos capítulos -dos entregas menos que las ocho que compusieron la primera temporada- 'Hierro' sigue siendo "un thriller humanista". Es decir, explican sus creadores, una serie en la que "no están pasando cosas increíbles todo el tiempo" y que "no está plagada de giros sorprendentes". Una ficción en la que "todo nace más desde los personajes" y eso, defienden los Coira, consigue que "cuando llegan esos giros, golpean aún más fuerte".

Aprovechando las particularidades de la isla y sus limitadas pero muy atractivas "posibilidades criminales", la nueva temporada arrancará dos meses después de los hechos relatados en la primera entrega, con un Díaz (Grandinetti) teniendo que afrontar las consecuencias de sus actos, y con la jueza Candela Montes (Peña) enfrascada un nuevo caso judicial en el que se implica de forma muy personal y que desemboca inesperadamente en un crimen.

Y así, mientras avanza la nueva trama, los personajes también se arrastrarán las consecuencias de sus actos en la temporada anterior. "Vamos a saber más cosas del pasado de estos personajes, de la jueza Candela -que está a mitad de su año de 'castigo' en El Hierro- y de Díaz, conoceremos más de sus 'mochilas'", adelanta Pepe Coira.

TALENTO LOCAL

Al elenco de la primera temporada se suma un nuevo protagonista encarnado por el actor de 'Narcos' Matias Varela así como varios actores canarios. Y es que potenciar el talento local sigue siendo otra de las señas de identidad que 'Hierro' quiere mantener. "Intentamos contratar a cuanta más gente de la isla mejor, y no solo actores, sino también gente en producción, técnicos...", apunta Jorge Coira que asegura que en las islas "hay muy buena escuela de actores".

"Nos sorprendió el gran nivel que había", confiesa el director que por otro lado también es consciente de las complicaciones que se derivan de filmar en un lugar como El Hierro. "La isla es maravillosa para venir a rodar, pero se come muchos recursos porque cualquier cosa que en la Península es muy barata, aquí cuesta mucho más", reconoce.

"Con la legislación actual es más fácil traer todo de fuera en un portaaviones, desde una cámara hasta el agua, como hicieron en 'Star Wars'", lamenta Alfonso Blanco, responsable de Portocabo, la productora de la serie que abrirá sede en Gran Canaria para promover la industria local en lugar llevar esa "política de tierra quemada" que tienen otros rodajes.

El de esta segunda temporada se extenderá hasta el mes de mayo y en el despejado horizonte de 'Hierro' está repetir el éxito de su primera entrega, situada entre las cinco series más vistas de la plataforma, y que ha conseguido un notable reconocimiento en los Premios Ondas (mejor serie y mejor actriz protagonista), Premios Iris (mejor guion) y Premios Feroz (mejor drama y mejor actriz protagonista).

"La presión no la sentimos. Tenemos claro que el éxito no está en nuestras manos. Lo único que puedes hacer es intentar ser honesto y no hacer algo pensando en qué es lo que les gustaría a los demás, sino algo que creas que vale la pena. Y creemos que esta historia vale mucho la pena", sentencia el director.