El actor de 'Narcos' Matías Varela se une a Candela Peña y Darío Grandinetti en la 2ª temporada de 'Hierro'

HIERRO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La segunda temporada de 'Hierro', la serie original de Movistar+ protagonizada por Candela Peña y Darío Grandinetti, ha anunciado el fichaje de Matías Varela, actor conocido por su participación en 'Narcos'. En los nuevos capítulos, que ya se ruedan en la isla canaria, Varela interpretará a un hijo de herreños criado en Miami que regresa a El Hierro.

"Es mi primer trabajo en España y me siento muy orgulloso, tengo muchas ganas. Vi la primera temporada y me impresionó mucho. Daré todo lo que tengo para llevar la serie a otro nivel", ha dicho el actor durante la presentación del rodaje de la segunda temporada. Además, 'Hierro' también ha anunciado el fichaje de la actriz canaria Aroa Hafez, que interpretará a la ex esposa de Varela, con el que mantiene un litigio por la custodia de sus hijas.

La ficción, creada por Pepe Coira y dirigida por Jorge Coira, rueda desde el pasado 17 de febrero su segunda temporada en la isla canaria que le da título. La primera entrega tuvo una gran acogida tanto por la crítica -la serie ganó dos premios Feroz (mejor actriz protagonista para Candela Peña y mejor serie dramática) y dos Premios Ondas (mejor serie y mejor actriz)-, como por el público, que la convirtió en el segundo mejor estreno de una serie en Movistar+ y en uno de los títulos más vistos de la plataforma.

En estos seis nuevos capítulos de 'Hierro', dos menos que los ocho con los que contó en su primera temporada, se irán entrelazando dos tramas. De un lado estará Díaz, el traficante al que da vida Grandinetti, que deberá afrontar las consecuencias de sus actos y de su confesión tras el final de primera entrega. Del otro, un complejo caso judicial sobre la custodia de dos menores, las hijas de los personajes de Varela y Hafez.

Un asunto en el que la jueza Candela Montes (Peña) se implicará de forma muy personal y que llegará acompañado de un nuevo crimen que sacudirá la isla, tan solo dos meses después de los hechos relatados en la anterior temporada. "La jueza Montes somos todos, todo el equipo, y cuando recoge un premio lo recogemos todos", ha destacado Peña, quien adelanta que le tiene "muchas ganas" al personaje de Matías Varela.

UNA SERIE FIEL A LA ISLA

La importancia de las localizaciones de la isla, que marcan el ritmo y el camino de la trama, junto con el hecho de que todos los personajes canarios sean interpretados por actores canarios son dos de las claves que, para Grandinetti, explican el éxito de 'Hierro', dos notas diferenciales que seguirán muy presentes en esta segunda temporada. "Estamos muy felices y nos lo hacen muy fácil", ha concluido el actor argentino.

Durante la presentación, el creador de la serie, Pepe Coira, ha destacado que esta temporada, que ahora da sus primeros pasos, "solo tenía sentido sin repetir lo que habíamos hecho en la primera y manteniendo el aire de naturalidad y de verdad" que impregna toda la serie. Y es que, apunta con ironía, "El Hierro es un lugar pésimo para cometer un crimen". "No podíamos convertirlo en el Chicago de los años 20", señala.

"Queremos hacer una serie con tanta calidad como la primera temporada, pero que además sorprenda al espectador mientras sigue fiel a la isla, a sus peculiaridades, a sus escenarios y a su gente", afirma Fosco, productor de la ficción que ha defendido el modelo de "descentralización de la producción audiovisual" del que 'Hierro' espera seguir siendo ejemplo.

"No esperábamos que 'Hierro' fuera el exitazo que ha sido en la plataforma, ha estado al nivel de un Madrid vs Barça", ha afirmado Domingo Corral, director de Producción Original de Movistar+. "Además, tuvo un reconocimiento increíble tanto a nivel internacional como a nivel de premios. Y este éxito se lo debemos al todo el equipo creativo de la serie, pero también a esta isla y a su gente" ha concluido, dando las gracias por "todo el apoyo brindado".

Coproducida por Movistar+, Portocabo, ARTE France y Atlantique Productions, la primera temporada de 'Hierro' se estrenó en Francia y Alemania y también está disponible en los canales Movistar de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay y Venezuela.