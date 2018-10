Denis Villeneuve quiere a Timothée Chalamet como protagonista del remake de Dune

Publicado 17/07/2018 13:32:19 CET

Timothée Chalamet, el joven actor nominado al Oscar por Call Me by Your Name, se encuentra actualmente en conversaciones para protagonizar el remake de Dune dirigido por Denis Villeneuve. El proyecto estará producido por Legendary, compañía que en 2016 adquirió los derechos de cine y televisión para las novelas de Frank Herbert con la intención de realizar varias películas.

El propio Denis Villeneuve ha calificado el remake de Dune como "el proyecto de su vida". No en vano, el cineasta declinó dirigir Bond 25 a pesar de que Daniel Craig había puesto como requisito que él fuese el director. Finalmente, el proyecto, que estará dividido en dos películas, cayó en manos de Danny Boyle y Villeneuve ha centrado todos sus esfuerzos en el remake de la cinta de 1984 dirigida por David Lynch.

Según informa Deadline, Timothée Chalamet está muy cerca de firmar como protagonista. El joven intérprete dará vida a Paul Atreides, el personaje que Kyle MacLachlan hizo inmortal en la película original. Atreides es el personaje principal en la saga de novelas que sirvieron como inspiración para la película. La obra Frank Herbert fue publicada por primera vez en 1965.

Dune se desarrolla en un futuro lejano que abarca varios mundos más allá de la Tierra, gobernados por familias feudales que controlan el acceso a una droga llamada Melange. La droga les otorga a sus consumidores una mayor conciencia y una vida prolongada, pero a costa de una abstinencia terrible y una adicción paralizante.

La droga, que también hace posible el viaje interestelar, se encuentra únicamente en el planeta desierto de Arrakis, también conocido como 'Dune'. Por eso, la Melange es considerada como el producto más valioso de la galaxia. Habrá que ver cómo adapta ahora esta historia Dennis Villeneuve, que llega después de dirigir dos grandes cintas de ciencia ficción, Blade Runner 2049 y la aclamada La llegada.