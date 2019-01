El diario de Noa se convertirá en musical

Actualizado 04/01/2019 11:49:43 CET

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ya está en marcha el musical basado en El diario de Noa (The Notebook), la novela de Nicholas Sparks cuya adaptación a la gran pantalla estuvo protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams, que Brodway estrenará próximamente.

Según varios medios estadounidenses, la producción correrá a cargo de Kevin McCollum, ganador de tres premios Tony al mejor musical por In the Heights (2008), Avenue Q (2004) y Rent (1996), y el fundador de Sh-K-Boom, Kurt Deutsch, en asociación con el autor.

La dramaturga Bekah Brunstetter, supervisora de producción de la serie This Is Us para NBC, y la cantautora Ingrid Michaelson desarrollarán la adaptación musical de El diario de Noa, que en su versión cinematográfica fue dirigida por Nick Cassavetes.

"Cuando me dijeron que El diario de Noah sería un musical, la idea me atrajo al instante", asegura Brunstetter. "Esta historia me llega muy de cerca por dos razones: transcurre en mi estado natal, Carolina del Norte, y familiares míos han padecido Alzheimer".

"Cuanto más envejeces, te vuelves más invisible, aunque todavía tengas mucho que decir", añade la dramaturga, "así que poner a una pareja de ancianos al frente de un musical me emociona". "Estoy entusiasmada de seguir colaborando con Ingrid [Michaelson] para dar vida a esta historia tan bonita de una nueva forma".

"Empecé a escribir la misma noche de la primera reunión, ¡antes incluso de tener el trabajo!, explica Michaelson. "No puedo esperar a que el mundo vea a estos personajes cobrar vida en forma de musical".

Por su parte, el autor de la novela, publicada en 1996, ha dicho en un comunicado que está "emocionado" con la idea de trabajar con Brunstetter y Michaelson. "Son tremendamente talentosas y, obviamente, la historia es muy cercana y querida para mí".

La novela fue adaptada a la gran pantalla por Nick Cassavetes en 2004 con Ryan Gosling y Rachel McAdams encabezando el reparto. La historia arranca en una residencia de ancianos. El personaje de James Garner lee a una mujer que padece Alzheimer, interpretada por Gena Rowlands, una historia de amor de dos jóvenes (Gosling y McAdams) que fueron separados, primero por sus padres, y más tarde por la guerra.