Diego Luna: "'Andor' habla de qué es lo que hace que la gente diga basta"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Andor', la más reciente serie del universo 'Star Wars', culmina su primera temporada con el estreno este miércoles de su duodécimo capítulo en Disney+. Una ficción protagonizada por Diego Luna que, con su historia sobre creación de la Alianza Rebelde y el despertar de la revolución contra el Imperio Galáctico, explora el "valor de la comunidad" y las causas que hacen "que la gente diga basta" ante la tiranía y la opresión. Un oscuro relato cargado de "guiños políticos" con el que 'Andor' se ha erigido, capítulo a capítulo, en la producción más "cruda, madura y realista" de todas las que componen, en la pequeña y gran pantalla, la cada vez más extensa franquicia de Lucasfilm.

"Esa siempre fue la intención. Esas palabras, madurez, un acercamiento más oscuro, más crudo y más realista para que tenga más conexión con el público, fueron las se usaron durante el rodaje y ya durante la preparación del proyecto", afirma Luna en una entrevista concedida a Europa Press en la que destaca que es precisamente ese tono el que consigue que "aunque este universo suceda en una galaxia muy lejana, pueda ser más cercano la vida de los espectadores".

El actor mexicano, que retoma en la serie creada por Tony Gilroy ('El legado de Bourne', 'Michael Clayton'') el papel que dio vida por primera vez en 'Rogue One: Una historia de Star Wars', spin-off cinematográfico de la saga estrenado en 2016, coincide en señalar que, según ha avanzado la temporada, 'Andor' ha ido creciendo hasta convertirse en la serie más oscura y cruda pero también la más madura y política de toda la saga 'Star Wars'. Algo que, subraya, ocurrió de "forma natural".

"Esta serie habla del presente, de la importancia de articular respuestas ciudadanas. De la fuerza que podríamos tener o incluso de la que ya tenemos pero no necesariamente utilizamos. Del poder de la coincidencia: tus problemas son probablemente muy cercanos a los míos y su tú y yo salimos y nos encontramos juntos, podremos hacer mucho más que separados", proclama Luna que asegura que, entre sus tramas de espionaje y las espectaculares secuencias de acción propias de la saga 'Star Wars', el gran mensaje de fondo que lanza 'Andor' es "el valor de la comunidad, el valor de ser parte de ella".

DEL YO A LA COMUNIDAD

Y ese, precisamente, es "el aprendizaje" y viaje personal que realiza su personaje en esta primera temporada en la que Cassian Andor se presenta como "un tipo que comienza en el si mismo total, solo sobreviviendo, sin expectativas a largo plazo" y anclado "en un egocentrismo tremendo", pero que a través de conocer otros personajes y "vivir todo lo que vive, se da cuenta del poder que supone pertenecer a una comunidad y la gran diferencia que eso significa".

Una evolución que a Luna le parece "muy pertinente mostrar en pantalla hoy en día". "Esa idea me gusta muchísimo que quede ahí sembrada, por que es muy útil y sirve a gran o a menor escala. En tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país... o hasta el planeta que requiere que hagamos algo porque claramente nos lo estamos acabando", expone el actor mexicano que también señala la complejidad de todos sus personajes como uno de los grandes puntos fuertes de 'Andor'.

"Esta es una serie que vive en el contraste constante. Cuando crees que has entendido, que has comprendido a un personaje, de repente, para bien o para mal, te sorprende lo que hace", expone Luna que destaca que a la hora de armar la serie, de la que también es productor, buscaron "no enjuiciar" y "no irse a lo fácil de buenos y malos".

REFERENTES POLÍTICOS

"Queríamos hablar de un retrato social en el cual una revolución es necesaria. Y en ese retrato Tony (Gilroy) ha sido muy meticuloso y dedica mucho tiempo a lo específico para reflejar qué es la opresión, cómo se vive en un lugar sin libertades, qué detona una revolución qué es lo que hace que la gente diga basta. De eso va nuestra serie", sentencia el actor que también destaca que 'Andor' cuenta "con muchos referentes de revoluciones cercanas que tenemos y que hemos estudiado".

En este sentido, Luna subraya que la ficción "está llena de guiños políticos" que demuestran el "compromiso" de todo el equipo, con Gilroy a la cabeza con el relato de la serie. "Tony expone su punto de vista, está hablando de lo que le importa y todos estamos en este mismo barco", afirma el protagonista de 'Y tu mamá también' o ' que destaca que, a pesar de ser una serie, que por su formato, doce capítulos con una periodicidad semanal que es "como volver a la televisión de los 90", 'Andor' cuenta en realidad con una "lógica y ritomo cinematográfico".

"Tiene la lógica de una película, donde no pones todo al principio. En una película hay que ser paciente, tiene que llegar a su clímax en el arranque del tercer acto, vas preparando las cosas, cocinándolas con paciencia", dice Luna que cree que contar con arco de 12 capítulos, bastantes más que otras series de la saga, ha jugado en favor de 'Andor' porque "solo si estás conectado con los personajes, si los conoces y te importan, es cuando te impacta la acción de una forma que ningún efecto especial puede conseguir".

Junto a Diego Luna, completan el reparto de 'Andor' nombres como Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Denise Gough y Kyle Soller. La serie de 'Star Wars' ya tiene confirmada una segunda temporada que está actualmente en producción.