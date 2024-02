La directora 'Mientras seas tú' dedica el Goya a mejor documental a 900.000 personas que sufren demencia en España

VALLADOLID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Claudia Pinto, directora del documental 'Mientras seas tú. El aquí y ahora de Carme Elías' premiado con el Goya en esta categoría, ha dedicado este galardón a las 900.000 personas que sufren alzheimer y otras demencias en España.

"Son gente que sufre en silencio y esto va para ellas y también para todas las familias que les apoyan. A veces el cine nos sostiene en momentos tan difíciles", ha señalado la cineasta, quien también ha dedicado el premio a la propia Elías, cuatro años diagnosticada de alzheimer.

"No sabía que se podía estar tan triste y feliz a la vez. Carmen, sé que estás muy feliz y nos estas escuchando y estos aplausos también son para ti, por tu coraje, tu generosidad y todo el cariño a tu profesión", ha indicado. El equipo de Pinto le ha cantado el cumpleaños feliz en el escenario a la directora. "Carme ya me dijo ayer que si ganaba era mi regalo y si no, saldría a comprarme algo", ha concluido.