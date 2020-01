Los exhibidores celebran el "gran año" del cine y califican de "mito" la falta de asistencia a salas

Publicado 02/01/2020 14:23:39 CET

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los exhibidores de cine han celebrado el "gran año" del cine, que ha registrado 105,5 millones de asistentes a las salas españolas y 624,1 millones de euros de recaudación, la mejor cifra en los últimos diez años, según ha informado Comscore este jueves.

El portavoz de la Federación de Cines de España (FECE), Borja de Benito, ha señalado a Europa Press que 2019 ha sido "un gran año" y que la "falta de asistentes" a los cines de España es "mito", ya que desde 2013 se ha experimentado un crecimiento "de forma sostenida".

Aunque desde FECE creen que "no hay una relación directa" entre ver en plataformas y acudir a los cines, afirman que sí existe una "relación directa" en ver contenido. "La gente quiere ver películas", ha señalado De Benito, quien destaca asimismo que lo más visto en plataformas son las series.

En este sentido, recuerda que, según un estudio que presentaron los exhibidores a mediados de 2019, las personas de hasta 25 años son quienes más series y películas ven en plataformas (80%) y son también quienes más acuden al cine, al menos una vez al mes (74%).

Respecto a la cuota del cine español, que en 2019 se situó en el 15 por ciento y no alcanzó los cien millones de recaudación --las peores cifras desde 2013--, desde FECE señalan que solo hay cinco millones de euros de diferencia respecto a 2018, año de 'Campeones', de Javier Fesser. "Las cuotas no pueden subir constantemente", ha defendido De Benito, quien vaticina que el cine español volverá a crecer este 2020, año en el que está previsto el estreno de la segunda parte de 'Padre no hay más que uno'.

Por otro lado, el portavoz de FECE considera que el cierre de algunas salas en España (en 2018 se registró la desaparición de cinco cines, de 739 a 734) es algo "normal" y que la etapa de desaparición finalizó "hace tiempo". "Ahora estamos en el proceso contrario, abriendo nuevos cines e introduciendo mejoras en los existentes", ha agregado.