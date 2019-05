La familia de Star Wars despide a su Chewbacca, Peter Mayhew: "Se dejó el alma en el personaje"

Actualizado 03/05/2019 10:46:41 CET

MADRID, 3 May. (EDIZIONES) -

Peter Mayhew, quien interpretó a Chewbacca en cinco películas de Star Wars, ha fallecido a esta semana a causa de un ataque al corazón a los 74 años. Con él, la familia de la popular saga se despide de otro icónico miembro de su reparto, al que han homenajeado en redes sociales tras conocer la triste noticia.

Harrison Ford, quien actuó junto a Peter Mayhew dando vida a Han Solo, el socio de Chewbacca, en la trilogía original de Star Wars y El despertar de la fuerza, compartió un comunicado en The Hollywood Reporter recordando a su colega y amigo. "Fuimos compañeros en las películas y amigos durante más de 30 años y le quería. Se dejó el alma en el personaje y dio gran alegría a los fans de Star Wars", aseguró el actor, quien apuntó que gran parte del éxito de la franquicia se debe al icónico personaje de Mayhew.

Harrison Ford on the death of his friend, Chewbacca actor Peter Mayhew: pic.twitter.com/DvVZYICwZ9 — Ryan Parker (@TheRyanParker) 3 de mayo de 2019

Mark Hamill, quien también coincidió con Mayhew cuando interpretaba a Luke Skywalker en las tres primeras películas de Star Wars, también se despidió del intérprete. "Era el más gentil de los gigantes: un hombre grande con un corazón aún más grande que nunca dejaba de hacerme sonreír y un amigo leal a quien quería mucho. Estoy agradecido por los recuerdos que compartimos y soy un hombre mejor solo por haberlo conocido. Gracias Pete", escribió en Twitter junto a varias imágenes de ambos.

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2 — Mark Hamill (@HamillHimself) 2 de mayo de 2019

Billy Dee Williams, quien se unió a la franquicia de Star Wars como Lando Calrissian en El imperio contraataca, se sumó a la despedida. "Mucho más que Chewie para mí... Me rompe el corazón... Te echaré de menos, mi querido amigo... ¡Gracias por los buenos recuerdos!".

Much more than Chewie to me...My heart hurts…I will miss you my dear friend…thanks for the great memories! #RIPPeterMayhew #StarWars pic.twitter.com/0DfCo59zpG — Billy Dee Williams (@realbdw) 3 de mayo de 2019

Tras El despertar de la fuerza, Peter Mayhew se retiró y Joonas Suotamo, quien compartió el papel con Mayhew en la primera entrega de la secuela de Star Wars, ha estado interpretando al Wookiee en solitario desde entonces. Así es como Suotamo rindió homenaje a su mentor:

"La calurosa bienvenida de Peter cuando me uní como su doble en El despertar de la fuerza significó mucho para mí. Estudiar el personaje que él ayudó a crear fue siempre una tarea complicada, pero la hizo más fácil gracias a sus enseñanzas y su amabilidad mientras intentábamos dar vida a Chewbacca para una nueva generación", señaló el actor, quien calificó a Mayhew de "caballero" y "leyenda".

Además de los actores, también se unieron al homenaje el creador de la saga, George Lucas, y el director Rian Johnson. "Era el humano más parecido a un Wookiee: gran corazón, naturaleza amable. Era un buen amigo", lamentó Lucas.

'Star Wars' creator George Lucas on the death of Chewbacca actor Peter Mayhew: "He was the closest any human being could be to a Wookiee: big heart, gentle nature" https://t.co/ANrDJCY3J9 pic.twitter.com/Up0xPHZnEj — ABC News (@ABC) 3 de mayo de 2019

"Crear un personaje querido con calidez y humor es un testimonio del espíritu de cualquier actor. Para hacerlo bajo media tonelada de pelo de yak se necesita una verdadera leyenda", agregó Johnson.