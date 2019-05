Muere Peter Mayhew, el primer Chewbacca de Star Wars

Actualizado 03/05/2019 10:36:37 CET

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Peter Mayhew, el actor que dio vida a Chewbacca en varias películas de la saga Star Wars, ha muerto este jueves en el estado de Texas a la edad de 74 años, según ha informado la cadena de noticias CNN. Mayhew interpretó al eterno compañero de Han Solo en cinco de las películas de la saga, incluyendo la primera trilogía.

El actor británico también encarnó al guerrero wookie en la más reciente El despertar de la fuerza, en 2015, donde contó con el actor y jugador de baloncesto Joonas Suotamo como doble de cuerpo. Suotamo sustituyó a Mayhew en el Episodio VIII, Los últimos jedi, y también fue el Chewbacca de Han Solo: Una historia de Star Wars. La familia del intérprete ha confirmado su defunción a través de un comunicado en Twitter.

"La familia de Peter Mayhew, con profundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia de que Peter ha fallecido. Nos dejó la noche del 30 de abril de 2019 con su familia a su lado en su hogar en el norte de Texas", señala el comunicado difundido por sus familiares.

"Peter era el hombre detrás de Chewbacca, puso su alma y corazón en el papel", comenta el escrito. "Para él, la familia de Star Wars significaba muchísimo más que un simple papel en una película", recoge el texto que se ha subido al perfil del actor en la red social.

