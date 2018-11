Fans de Marvel convierten la estrella de Stan Lee en un altar: "Siempre serás más que un héroe para mí"

Actualizado 13/11/2018 11:16:01 CET

Tras la muerte este miércoles de Stan Lee, el legendario creador de algunos de los superhéroes más populares de Marvel, se suceden los tributos y recuerdos por parte de la industria del cómic, el cine y el mundo de la cultura en general. Homenajes que también están llevando a cabo los fans de la Casa de las Ideas, que han convertido la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood de Stan Lee en un lugar de peregrinación para rendir tributo a su ídolo.

Flores, tarjetas, velas, cartas e incluso bocadillos 'comiqueros' con mensajes honrando su memoria cubren casi en su totalidad la estrella de Lee a la hasta la que no han dejado de llegar seguidores de Marvel para presentar sus respetos al creador de sus héroes favoritos.

Algunos lo han hecho incluso disfrazados de personajes ideados por el artista, entre ellos un seguidor vestido con el traje de Capitán América que ha guardado un momento de silencio y ha hecho el saludo militar, como si de Steve Rogers se tratara, en recuerdo de Lee.

"Gracias por crear tantos héroes para nosotros en los que mirarnos", "Tú siempre serás más que un héroe para mí, Stan" o el imprescindible "Excelsior", palabra latina que Stan Lee convirtió en su marca personal, son algunos de los sentidos mensajes que los fans han dejado al creador de personajes como Hulk, Cuatro Fantásticos, Thor, X-Men o Spider-Man y que falleció a los 95 años

