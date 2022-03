Farhadi, que estrena 'Un héroe', sobre su relación con el régimen iraní: "Soy un cineasta y hago lo que creo"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Asghar Farhadi, quien estrena en salas españolas su nueva película 'Un héroe' este próximo viernes 3 de marzo, ha defendido su independencia respecto al régimen iraní remarcando que se trata de un "director de cine" y hace lo que cree "que hay que hacer".

Farhadi publicó un comunicado días después de que el pasado mes de diciembre la junta cinematográfica, dependiente de las autoridades iraníes, seleccionara su película para optar al Oscar a mejor película extranjera. En su publicación, aseguraba estar "harto" de que le vinculasen al régimen y ponía en cuestión aceptar la elección de su película para los premios de la Academia hollywoodiense.

"Para entender bien el comunicado que subí en Instagram hay que tener conocimiento sobre la complejidad de la sociedad iraní. Este comunicado era una reacción a las palabras de una persona vinculada con el Estado y sentía que tenía que responder a sus declaraciones. Para simplificarlo, soy un cineasta y hago lo que creo", ha apuntado en declaraciones a Europa Press el director.

Finalmente, la película de Farhadi no entró entre los cinco finalistas para los Oscar, pero en cualquier caso el realizador iraní había dejado en el aire la posibilidad de acudir a la gala --no sería la primera vez, ya que no estuvo presente en la edición de 2017 cuando ganó gracias a 'El viajante'--.

"Pero estoy muy contento de tener a mi amigo Javier Bardem como candidato, le quiero mucho", ha señalado Farhadi, quien además ha tenido buenas palabras para Fernando León de Aranoa, a quien considera "otro buen amigo y que ha hecho una película excelente", en alusión a 'El buen patrón' --también fuera de la carrera por el Oscar--.

EL HONOR EN IRÁN

En 'Un héroe', el cineasta toma el clásico guion de una persona humilde, en la cárcel por un asunto de deudas, que se encuentra un dinero que no es suyo y pone un anuncio para devolvérselo al propietario. No obstante, como en todas las películas de Farhadi, la propia sociedad supondrá un obstáculo que impide que la acción tenga un final feliz.

"Se trata de hablar del concepto de crear héroes que suele generar esta sociedad. Sé que es un tema y una historia que de vez en cuando salta a la prensa y tiene relevancia, pero en mi caso es una versión libre y diferente de esas ideas", ha apuntado, quien no obstante no pretende mostrar a "una sociedad corrupta".

"Ninguna película puede ser una imagen completa de una sociedad de decenas de millones de personas. Es verdad que no hay malos ni buenos, pero es que la sociedad iraní está llena de dudas, confusiones y eso explica las actuaciones de cada personaje", ha añadido.

El honor es un concepto que está muy presente a lo largo de 'Un héroe' e incluso se pone por delante de la propia libertad del protagonista. "En nuestra cultura, el honor se convierte en algo capital para las vidas, incluso hay personas que pagan para que otros tengan una buena imagen de él. Y esto crea muchas crisis en la vida diaria", ha lamentado.

¿QUIÉN ES UN HÉROE?

Farhadi rehúye de usar el adjetivo 'héroe' para las personas que participan en un acto relevante. "Sí hay personas a las que admiro, pero nunca les daría este adjetivo. Cuando a una persona lo consideramos un héroe, esperamos que viva como nosotros queremos y solo vemos una dimensión de este personaje", ha advertido.

"Pero todas las personas tiene diferentes dimensiones en su vida, unas partes pueden ser admirables y las otras no", ha resaltado, para luego cuestionar el papel que tienen las redes sociales en aupar a estos 'héroes'. "Es un fenómeno muy complejo, en algunas dimensiones es positivo porque oímos las voces que antes no eran escuchadas, pero en otras pueden ser fuente de confusión: en cualquier caso, forman parte de nuestra vida y no podemos rechazarlas totalmente", ha concluido.