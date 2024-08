Fernando Trueba estrena 'Isla perdida': "En este mundo hay hasta presidentes psicópatas"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Fernando Trueba vuelve a la gran pantalla con su nueva película 'Isla perdida', protagonizada por Matt Dillon y Aida Folch y que se estrena este miércoles 23 de agosto, en el que prueba con el género del 'thriller' para abordar el oscuro pasado de un chef en una isla de Grecia.

"Calificar de psicópata a todo aquel que se sale del camino es muy fácil, pero la realidad es más compleja. Eso sí, es obvio que en este mundo hay hasta presidentes psicópatas, como sabemos, más incluso de los que le conviene a la humanidad", ha ironizado en una entrevista con Europa Press el cineasta.

Trueba ha explicado que es posible que haya personas con rasgos de psicopatía en más sitios de lo esperado, pero por un lado recuerda que el "problema" con esta enfermedad mental es "cuando toma el mando y es el que conduce el coche".

"Creo que debemos tener empatía hasta con el malo y que debemos intentar entender por qué alguien hace algo que a nosotros nos parece terrible. Y también pensar si tú podrías hacerlo y en qué condiciones y en qué situaciones podrías tú convertirte en una de esas personas", ha cuestionado.

En 'Isla perdida', Matt Dillon da vida a Max, un personaje de pasado oscuro que inicia una nueva vida en una isla griega. Propietario de un restaurante, conocerá a Álex (Aida Folch), una mujer española que también busca dejar atrás un triste episodio de su vida amorosa.

Para Trueba, lo importante de esta película es que el supuesto 'malo' no sea "un personaje de una sola pieza". "Me gustan las cosas más complejas, que las personas tengan más ángulos y más vueltas y que no sea el blanco y negro: hay un poco de eso en el protagonista de esta película", ha remarcado.

El director de 'Belle epoque' reconoce un homenaje implícito a Hitchcok en este nuevo trabajo, si bien lo contempla como una película que oscila entre el género de suspense y otro cine "más puro" como el de Rohmer o Howard Hawks.

"La verdad que Hitchcock es alguien que está ahí para todos los que nos dedicamos al cine: seguro que existe algún director que hace cine y no le gusta Hitchcock, pero me parece una contradicción en términos. Es como que te guste el teatro y no te guste Shakespeare", ha bromeado.

Trueba ha avanzado que entre sus proyectos futuros se encuentra una comedia que llevaba "años y años pensando a hacer" y que ya está escrita, además de la preparación de un documental musical. De sus últimos trabajos, ha reivindicado también 'La reina de España', una película que no funcionó en taquilla.

"Es una película que me encanta y que disfruté mucho haciéndola. De hecho, para mí, 'La reina de España' y 'La niña de tus ojos' forman un díptico y ya no quiero separarlas", ha afirmado Trueba, quien además tampoco cree que pasara tanto tiempo hasta ponerse manos a la obra con su siguiente proyecto --'Dispararon al pianista' y 'El olvido que seremos'--.

"Fue un momento complicado, también con la pandemia, pero es que el trabajo con 'Dispararon al pianista' fue de años: a veces hay películas que se extienden mucho en el tiempo y yo con esta empecé a trabajar en 2005", ha concluido.