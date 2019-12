Freya Allan y Anya Chalotra protagonizan The Witcher junto a Henry Cavill: "Compararnos con Juego de tronos es lógico"

Actualizado 16/12/2019 13:44:24 CET

Este llega a Netflix 'The Witcher', una serie de ocho capítulos de una hora de duración basada la saga literaria de Geralt de Rivia, el brujo cazador de monstruos, creada por Andrzej Sapkowski. Los libros del escritor polaco, fuertemente inspirados por la mitología nórdica, ya fueron llevados al mundo del videojuego en una franquicia que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo y que está ambientada en un fantástico mundo medieval marcado por la magia, la violencia, oscuros monstruos y épicas batallas.

Ingredientes que, reconocen Freya Allan y Anya Chalotra, que dan vida a la princesa Ciri y a la hechicera Yennefer, respectivamente, hacen que las comparaciones entre la nueva serie de Netflix, que ya tiene garantizada una segunda temporada, y la popular 'Juego de tronos' sean inevitables.

"Es algo lógico y tiene mucho sentido. 'Juego de tronos' es una serie de fantasía que acaba de terminar y nosotros somos una serie de fantasía que acaba de empezar. Además, a mí me encanta 'Juego de tronos'", afirma Allan en una entrevista concedida a Europa Press durante su visita a Madrid para promocionar la serie.

Una visión sobre los paralelismos entre el Continente, el lugar donde se ubican las aventuras de 'The Witcher', y el Poniente de 'Juego de tronos' que comparte su compañera Anya Chalotra, que además añade que estas comparaciones son algo "halagador". "Todavía no he llegado al final de 'Juego de tronos', pero me emociona que nos comparen con una serie así, aunque 'The Witcher' es una serie con personalidad propia", apunta.

LIDERAZGO FEMENINO

Las protagonistas femeninas de la serie cuyo reparto encabeza Henry Cavill ('Superman', 'Misión imposible: Fallout'), como Geralt de Rivia, coinciden también en señalar que el liderazgo de una mujer, Lauren Schmidt Hissrich, como showrunner fue "esencial" para dibujar potentes personajes femeninos como los que las dos jóvenes actrices encarnan en esta oscura ficción en que conviven elfos, humanos, humanos, enanos, magos y terribles monstruos.

"Es fantástico cómo ha creado personajes femeninos tridimensionales, que no están ahí solo para ayudar la historia de Gerald, sino que tienen su propia historia. No son personajes planos accesorios sino muy ricos y muy de verdad. Teníamos mucho con lo que jugar", destaca Allan.

La actriz, de tan solo 18 años, que cree que tanto su personaje como el de la hechicera Yennefer están en la línea de otros de plena actualidad como Rey en 'Star Wars' o Daenerys y Arya en 'Juego de tronos' que vienen a marcar un cambio de tendencia en el género de acción y fantasía, donde los personajes femeninos ahora sirven para algo más que completar o complementar la historia del héroe.

"Lo bueno de estos personajes es que tienen su propia historia y espero que esta tendencia continúe porque es fantástico", apostilla Chalotra que reconoce que le generó cierta "ansiedad" la presión que supone llevar a la pantalla una saga que ya cuenta con millones de fans que escudriñarán cada detalle sus tramas, escenarios y personajes.

LA PRESIÓN DE LOS FANS

"Te mentiría si dijera que no me preocupo de lo que opinen los fans. Quieres que les guste y tenerlos de tu lado", confiesa la joven actriz británica de ascendencia india que, más allá de esa responsabilidad, intenta centrarse "en la parte positiva" de todo eso porque, apunta, el hecho de que millones de fans ya estén ahí dispuestos y esperando ansiosos la serie "ya es emocionante".

Y ante tanta expectación ella, asegura, ha respondido interpretado a su personaje "de la forma más honesta y real posible". "Le hemos puesto mucha pasión y estoy muy orgullosa del resultado, aunque algunos piensen que hayamos perdido algunos detalles", sentencia Chalotra.

En este sentido, Allan también reconoce que resulta "abrumador" saber que "hay tanta gente que ama estos personajes y que ya se han hecho una idea de cómo serán". "Quieres agradarles y por eso tengo un poco de miedo ante el estreno. Es algo que me inquieta, pero sé que he trabajado muy duro y he hecho todo lo que estaba en mi mano, así que espero les guste", concluye.