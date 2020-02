Gabino Diego, sobre la muerte de Cuerda: "Hemos perdido a un gran director, pero también a un gran escritor"

Publicado 04/02/2020 17:46:15 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actor Gabino Diego ha lamentado la muerte este martes 4 de febrero de José Luis Cuerda, "un gran director pero también un gran escritor" que "siempre confiaba en lo que uno hacía", en referencia a las veces que trabajó junto al cineasta manchego.

"Hemos perdido a un gran director pero también a un gran escritor, sus monólogos son pura literatura de la buena. Estos tiempos están siendo tristes, estamos perdiendo a grandes escritores o guionistas como Rafael Azcona", ha señalado en declaraciones a Europa Press el intérprete.

Diego participó en 'Amanece que no es poco' y en la continuación de esta película 'Tiempo después', ambas dirigidas por Cuerda, que era alguien que "transmitía mucha tranquilidad" y "confiaba mucho en todo lo que uno hacía, todo le parecía bien".

"Era fantástico. Recuerdo que para el papel de 'Amanece que no es poco' no me había visto hacer de americano y aún así le dio igual, llegué el primer día al rodaje y me dijo: 'venga, a ver, ¿cómo vas a hacerlo?'", ha comentado con humor Diego.

El actor ha recordado cómo en los últimos tiempos Cuerda "se sintió un poco mal" al pasar tanto tiempo sin poder poner en marcha un nuevo rodaje. "Decía que tenía muchos guiones que no había podido hacer, no solo en ese estilo surrealista sino otro tipo de películas. Pero ya para su última película necesitó como doce productoras", ha concluido.