Gareth Edwards director de 'The Creator', optimista con la IA: "No creo queramos volver a cuando no había electricidad"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 29 de septiembre llega a los cines 'The Creator', la nueva película de Gareth Edwards. El director de 'Monsters', 'Godizlla' y 'Rogue One: Una historia de Star Wars' regresa a la ciencia ficción, su género favorito y hasta ahora absolutamente dominante en su filmografía, con un thriller distópico ambientado en un futuro no muy lejano en el que la humanidad le ha declarado la guerra total a la Inteligencia Artificial, persiguiendo y eliminando todos sus activos.

Pero frente al panorama bélico y oscuro que augura en su filme, del que Edwards también firma el guión, y contra la corriente alarmista más generalizada durante décadas en el mundo del cine, que se han aproximado al fenómeno de la Inteligencia Artificial desde un punto de vista distópico y casi siempre apocalíptico en sagas como 'Terminator' o 'Matrix', Edwards se confiesa "optimista" a la hora de presagiar cómo será el futuro en el que la IA esté omnipresente en el día a día.

"Soy optimista. Creo que lo resolveremos", afirma el cineasta que compara la irrupción de la Inteligencia Artificial con otros grandes saltos tecnológicos que ha experimentado la humanidad a lo largo de su historia reciente... y a los que ha sobrevivido. Y lo mismo, confía, ocurrirá en este caso en la mayoría de ámbitos, incluyendo el cine.

"Es posible que la IA sea muy destructiva, pero creo que a lo largo de toda la historia, al menos en el último siglo más o menos, ha habido grandes avances tecnológicos, como la electricidad, los ordenadores o Internet. Y cuando tuvieron lugar, cuando aparecieron por primera vez, fueron muy perjudiciales para muchas industrias. No sólo para el cine, obviamente, sino para todo el mundo. Pero una vez que todo se asienta, llegaremos a un lugar en el que creo que miraremos hacia atrás y nos alegraremos de que haya sucedido. No creo que la gente quiera volver a la época de antes, cuando no había electricidad", reflexiona el director y guionista británico.

LA HUELGA EN HOLLYWOOD

En esta misma línea, y sin olvidar que uno de los grandes puntos de conflicto entre los estudios y los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood declarados en huelga hace ya varios meses, es la regulación y limitación del uso de la IA en la industria audiovisual, Edwards también confía en que se convertirá en una herramienta más que acabará integrándose como otras tecnologías. "Habrá trabajos que hacemos hoy en día en el cine que desaparecerán, pero se crearan otros", dice Edwards que destaca que actualmente hay miles de trabajadores haciendo tareas creativas relacionadas con un software que hace tan solo unos años ni siquiera existía.

En todo caso, y pese a este marcado optimismo, el cineasta reconoce que la actual situación en la que se encuentra Hollywood es difícil y acarrea situaciones "muy tristes" como presentar una película sin sus actores. "Normalmente cuando terminas una película, lo celebras con todos los que han participado en ella y los actores no pueden estar aquí promocionando la película o incluso yendo al estreno. Es como ir a tu boda sin la novia", lamenta.

Pero más allá de esta "sensación tan extraña", cree que tras meses paro, movilizaciones y unas negociaciones extremadamente duras, lo importante es que el conflicto se cierre con un acuerdo justo que satisfaga a todas las partes. "Obviamente todo el mundo quiere que la huelga termine lo antes posible, pero espero que los actores y los guionistas ganen algunos partidos porque para ir tan largo, espero que no terminemos con un acuerdo que podrían haber aceptado desde el principio. Espero que realmente consigan lo que quieren. Así que creo que debemos aguantar hasta que lo logren", sentencia.

Dirigida y escrita por Edwards, 'The Creator' está protagonizada por John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, la debutante Madeleine Yuna Voyles y la ganadora del Oscar Allison Janney. "En medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua (Washington), un curtido ex agente de las fuerzas especiales es reclutado para cazar y matar al Creador, el arquitecto de IA avanzada que ha desarrollado un arma con el poder de poner fin a la guerra, e incluso a toda la humanidad. Joshua y su equipo viajan hasta el corazón del territorio ocupado por la IA donde descubren que el arma que acabará con el mundo es una IA que ha adoptado la forma de un niño pequeño", reza la sinopsis oficial del filme.