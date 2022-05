El Gobierno veta a última hora enmiendas de la oposición a la Ley Audiovisual

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha remitido al Congreso un listado para vetar una serie de enmiendas de la oposición al proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, y lo ha hecho a última, en vísperas de que la comisión de Asuntos Económicos se dispusiera a debatirlas este jueves.

En virtud de las competencias que le otorga la Constitución, el Ejecutivo tiene capacidad de impedir la tramitación parlamentaria de toda iniciativa que altere la política presupuestaria, ya sea por suponer más gasto o por menos ingresos.

El presidente de la comisión, Celso Delgado, del PP, ha informado de que recibieron el escrito del Gobierno con este listado y que se aceptó por mayoría. El Grupo Popular ha expresado su criterio en contra porque considera que es "extemporánea" ya que "no parece razonable" presentarlo "con tampoco tiempo de antelación" y que los grupos afectados no tengan "capacidad de reacción". Por este motivo, el PP pidió que el debate se aplazara para otra fecha, pero no ha sido apoyado.

Por su parte, el diputado de Navarra Suma Sergio Sayas ha comenzado su intervención anunciando que no participará en la Comisión y ha rechazado que una Ley con más de 1.000 enmiendas "se vea en una mañana". "No voy a ser cómplice de la farsa del Gobierno", ha declarado, para después añadir que "es una falta de respeto a esta Cámara".

Desde Ciudadanos, el diputado 'naranja' Guillermo Díaz ha asegurado que "lo que han hecho esta mañana esta mal" y ha añadido que "si el trilerismo se ejecuta entre trileros, es decir, entre el Gobierno y los nacionalistas, queda en una cuestión gremial". "Ellos se entienden. Ellos sabrán", ha enfatizado.

En la misma línea crítica se ha expresado el portavoz de VOX, Manuel Mariscal, quien ha calificado la decisión de "verdadera vergüenza". "Han permitido ustedes que los trámites parlamentarios se hagan en dos semanas y ahora se quejan de que para 1.000 enmiendas tengamos que estar dedicando exactamente 0,01 minutos por cada una de ellas", ha denunciado.

En último lugar, la representante socialista Begoña Nasarre se ha referido también a lo acontecido al inicio de la Comisión, afirmando que "no son controversias para nada, sino cuestiones presupuestarias". "Lo que no debemos permitir es que esto nos empañe todo el trabajo realizado, todo el esfuerzo, señorías", ha concluido.