Goya 2022: Bardem dice que "se hará lo que pueda" por su Oscar, pero que le haría "especial ilusión" el de Penélope Cruz

Javier Bardem recibe el Goya a la mejor interpretación en la 36ª gala de los Premios Goya, en el Palau de les Arts de Valencia, a 12 de febrero de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Javier Bardem, ganador del Goya a mejor actor por su papel protagonista en 'El buen patrón', ha asegurado que "se hará lo que se pueda" para lograr el Oscar por 'Being the Ricardos', aunque ha reconocido que le haría "especial ilusión" que lo consiguiera Penélope Cruz, que opta a la estatuilla por 'Madres paralelas'.

Al término de la ceremonia, celebrada en el Palau de les Arts de València, Bardem se ha mostrado muy contento, cercano y ha bromeado con los periodistas. "¿Ahora a por el Oscar?", le han preguntado los medios, a lo que ha contestado: "Sí, se hará lo que se pueda, no es fácil, me parece maravilloso estar ahí, pero a mí me haría especial ilusión el de ella" en referencia al de Penélope Cruz.

Penélope Cruz y Javier Bardem han hecho historia en la presente edición de los Oscar, ya que se unen a la pequeña lista de matrimonios que han optado al premio de la Academia de Hollywood en la misma edición. Además, son dos de los cuatro españoles nominados, junto al compositor Alberto Iglesias y Alberto Mielgo, por el corto 'El limpiaparabrisas'.

Bardem se ha mostrado especialmente afectuoso con el director de 'El buen patrón', Fernando León de Aranoa, con quien ha comparecido y a quien ha abrazado 19 años después de su primer éxito juntos, 'Los lunes al sol'.

Sobre si ambos tienen proyectos juntos, ha comentado: "No. Yo le llamo para darle el coñazo y le digo 'escribe algo'. Me encanta trabajar con él, porque hace unos personajes y unas historias maravillosas, y estar al servicio de sus palabras y de su dirección".

Y ha añadido: "Creativamente hablando es siempre algo muy rico. Es algo muy profundo, nos divertimos, nos cabreamos, nos cabreamos, nos damos la lata y nos perdonamos porque nos queremos".