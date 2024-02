Bayona, sobre declaraciones de Vox: "Se desautorizan ellos mismos. Hay que ignorarlo"

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

J.A. Bayona, premiado con el Goya a Mejor Película y Mejor Dirección, entre otros, por 'La Sociedad de la Nieve', ha afirmado que no se debe poner el "acento" en las declaraciones que ha realizado Vox en los últimos tiempos sobre el cine español porque "se desautorizan ellos mismos".

"El debate que necesita hacer el cine español es un debate más serio y más riguroso. Hay que ignorarlo porque, como digo, se desautorizan", ha señalado el cineasta, tras la gala de la 38ª edición de los Goya en los que su película se ha alzado con un total de 12 'cabezones'.

Bayona se ha mostrado durante la gala muy emocionado con los premios que han recibido los miembros de su equipo y ha ensalzado la "dificultad" de hacer la película. "Es una película que habla de trabajar en equipo y esta está siendo una película de trabajo en equipo", ha señalado.

Asimismo, el realizador ha reconocido que en ocasiones se siente un poco "desubicado" y ha confesado que cuando rueda intenta elevar las posibilidad de lo que son los límites de producción artística en España. "Que sea la Academia la que realmente, de manera tan abrumadora, reconozca esta película, a mí me hace muy feliz", ha afirmado.

Bayona ha reiterado la necesidad de tener un público "fuerte, estable y consistente". "Tenemos un panorama complicado, lo he querido decir, sin ningún resultado, excesivamente duro, pero desde el final, desde la pandemia, se han perdido muchos espectadores en el cine. No hablo del cine español, hablo del cine general. Y necesitamos un público fuerte, estable, consistente, porque es el que da músculo a la producción", ha recalcado.

En este sentido, ha hecho referencia a la introducción de la mujer en distintas disciplinas del sector para pedir "más recursos". "Se están produciendo las películas ahora con menos recursos que cuando yo empecé. Entonces, está muy bien el acceso de la mujer a las nuevas disciplinas, a la dirección, a la dirección de fotografía, pero ¿qué panorama se encuentran cuando llegan?", ha cuestionado.

El cineasta ha apuntado que el "gran objetivo" del sector es recuperar los espectadores de las salas. "Por eso hice el esfuerzo que hice. A pesar de ser una película de Netflix y de estar feliz de que 150 millones de personas vean esta película en español y en todo el mundo, me eché yo directamente a la carretera para llegar a la sala, porque realmente necesitamos que el público vuelva a la sala y especialmente el público masculino", ha explicado.

USAR EL ALTAVOZ DEL CINE

Por su parte, la cineasta Estibaliz Urresola, ganadora en las categorías de Mejor Guión Original y Mejor Dirección Novel de los 38 Premios Goya por '20.000 especies de abejas', ha reivindicado que le gusta utilizar sus discursos para "trasladar lo que le enfurece", como hace en sus películas.

Tras un discurso en la gala en el que ha pedido a los Gobiernos "detener el genocidio" de Gaza, ha subrayado que ve la necesidad de reivindicación en estos momentos debido a que "hacer cine es un privilegio" con el que "puedes llegar a tener un alcance que muchas personas no tendrían".

"Yo soy parte de un tejido social que vibra, se enfurece y tiene rabia por muchas cosas que suceden. Igual que con las películas intento aprovechar los micrófonos para trasladar lo que me enfurece", ha dicho.

Por último, ha agradecido los Goya recibidos, unos reconocimientos tras los que empezará a dejar marcha la película que le ha supuesto tantos galardones. "Los Goya son un hito que marca el cierre", ha sentenciado.

ALTERIO Y VERDAGUER, AGRADECIDOS

Por otro lado, la actriz Malena Alterio, ganadora del Goya a Mejor Actriz Protagonista por 'Que nadie duerma', ha afirmado que prefiere recibir felicitaciones "por la película" antes que por los premios, por lo que se alegra de que la cinta haya llegado a la plataforma Prime Video.

En este sentido, ha confesado, en declaraciones posteriores a los premios, que se sintió "un poco triste" porque la película no había estado mucho tiempo en cartelera y no había recibido una gran acogida del público, algo que se subrayó cuando empezó a recibir felicitaciones por sus nominaciones de personas que no habían visualizado la cinta.

Por otro lado, ha indicado que al haber recibido el Goya en Valladolid "se cierra un círculo" ya que fue la ciudad donde se estrenó 'Que nadie duerma' en el marco de la Semana Internacional de Cine (Seminci).

Alterio ha agradecido los "halagos" recibidos desde entonces por su papel en esta película "tan especial", es "inquietante", "desconcertante", "no del todo común".

Asimismo, sobre su papel ha resaltado que es "diferente" por la forma en la que ha tenido que construirlo. "Es un personaje que descubrí a posteriori (...). Me entregué en cuerpo y alma y cuando terminé no sabía exactamente que había hecho o no sabía lo que iba a quedar (...). Ojalá que me salgan mas proyectos que tengan que ver con este camino, no son frecuentes, ya lo sé", ha concluido.

Por su parte, David Verdaguer, ganador del premio Goya a Mejor Actor protagonista por 'Saben Aquell', ha elogiado, tras la ceremonia, al director de la cinta, David Trueba, a quien ha dedicado el galardón.

"Durante el rodaje, alguien del equipo le puso a Trueba en la silla de director, 'truebame mucho', porque es un verbo lo que hace. Quiere a todo el mundo, le da el espacio a la gente. Este Goya, y todas las nominaciones, son de todos los departamentos, pero sobre todo de Trueba", ha ensalzado.

Asimismo, también ha tenido palabras de agradecimiento para su compañera de reparto Carolina Yuste. "Carolina lo tenía muy chungo porque Eugenio está en el imaginario popular, pero Conchita no, y ella ha aprendido el catalán en tres meses, a aprendido a tocar la guitarra. Ella lleva la emoción y lo lleva todo. Hace un trabajo que, sin ella, yo no hubiese existido", ha afirmado.

El actor ha recibido este sábado su segundo Goya y ha reconocido que el segundo premio lo ha recibido "con nervios" y a la vez "con "más cabeza" porque formas parte de la familia. "Es como que ya te hubiesen validado", ha indicado.

'Saben aquell' recibió un total de once nominaciones y finalmente solo han ganado el galardón de Verdaguer. Al respecto, el actor ha asegurado que el triunfo de 'La Sociedad de la nieve' es "muy merecido" y ha enfatizado que "ahora es cuando más valor tiene decir que estar nominado es un premio".