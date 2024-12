Goyo Jiménez recibe el I Premio SGAE de Humor Miguel Gila por su trayectoria en la comedia

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El humorista, actor, director y escritor Goyo Jiménez ha recibido este miércoles el I Premio SGAE de Humor Miguel Gila 2024, instaurado por la Fundación SGAE con el objetivo de reconocer anualmente la aportación y legado de los profesionales del humor a través de la trayectoria de un cómico o cómica.

El melillense ha recibido el galardón en un acto, celebrado en los Teatros Luchana, conducido por los cómicos David Guapo y Sara Escudero y en el que han participado Malena Gila, hija de Miguel Gila, Antonio Onetti y Juan José Solana, presidentes de SGAE y de Fundación SGAE, respectivamente.

Goyo Jiménez ha sido distinguido con el galardón por una amplia carrera que abarca teatro, televisión y cine, además de monólogo y stand-up y que le ha consolidado como uno de los grandes referentes del humor en nuestro país.

"Me digo a mí mismo que esta es la primera edición del Premio SGAE de humor Miguel Gila, ¡si la cago igual no hay segunda! Pero intentar ser original en un ambiente con tantos compañeros de profesión es muy complicado. En realidad, solo puedo ser reivindicativo y agradecido", ha expresado. "Este premio me recuerda por qué empecé y por qué sigo trabajando con pasión cada día", ha continuado.

El polifacético artista, nacido en Melilla en 1970 y famoso por su aplaudido y exitoso espectáculo de comedia en solitario, en el que incide con agudeza e ingenio en las contradicciones entre nuestra sociedad y la estadounidense como epítome (muchas veces mal entendido) de lo global, ha recibido el galardón de manos de Malena Gila, momento que Jiménez ha aprovechado para recordar su legado: "Es la prueba de que lo cotidiano puede ser inmortal", ha declarado. "Este premio es el reconocimiento de la importancia del humor en nuestras vidas. Para los que nos dedicamos a esto no hay mayor recompensa", ha concluido.

Por su parte, Onetti y Solana han explicado la naturaleza de este Premio SGAE de humor Miguel Gila: "Desde el Colegio de Gran Derecho de SGAE detectamos un vacío en el campo del monólogo", ha declarado Onetti. "Este es solo el preámbulo de un reconocimiento mucho más ambicioso, que reconozca distintas estéticas", ha comentado Solana.

Por último, Malena Gila ha agradecido este galardón "que honra la memoria" de su padre y ha recordado la nominación al Goya al Mejor Actor Revelación para Óscar Lasarte, que ha estado también presente en la entrega, por su interpretación de Miguel Gila en la cinta '¿Es el enemigo? La película de Gila'.

El jurado profesional y experto ha estado conformado por los también humoristas Eva Soriano, David Guapo, Miki Nadal y Sara Escudero.