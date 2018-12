Green Book y Ha nacido una estrella, lo mejor del año para la National Board of Review

Actualizado 28/11/2018 11:48:58 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Green Book, el drama sureño sobre el racismo dirigido por Peter Farrelly, es la Mejor Película del año para la National Board of Review que, como cada año, inicia la temporada de premios reconociendo lo mejor del curso cinematográfico. Ha nacido una estrella ha sido el filme más galardonado con un total de tres reconocimentos.

Además de ser reconocida como Mejor Película del año, Viggo Mortensen, protagonista de Green Book junto a Mahershala Ali, ha sido premiado como Mejor Actor. Por su parte, Ha nacido una estrella se ha hecho con los galardones de Mejor Director para Bradley Cooper, Mejor Actriz para Lady Gaga y el de Mejor Actor Secundario para Sam Elliott.

La National Board of Review, prestigiosa asociación creada en 1908 y formada por cineastas, académicos y profesionales de la industria cinematográfica, también ha reconocido al largometraje El blues de Beale Street, cuyo libreto está basado en la novela de James Baldwin, con dos premios: Barry Jenkins, director y guionista del filme, ha sido premiado en la categoría de Mejor Guion Adaptado y Regina King, como Mejor Actriz Secundaria.

El guionista de títulos como Taxi Driver o La última tentación de Cristo, Paul Schrader, se ha llevado el premio al Mejor Guion Original por El reverendo, película que también dirige y que está protagonizada por Ethan Hawke y Amanda Seyfried.

La National Board of Review ha elegido como Mejor Película Extranjera a Cold War, dirigida por el oscarizado director Pawel Pawlikowski, quien también firma el libreto del filme junto con Janusz Glowacki. Los Increíbles 2 fue elegida como Mejor película de Animación del año.

La balada de Buster Scruggs, Black Panther, ¿Podrás perdonarme algún día?, Eighth Grade, El reverendo, El blues de Beale Street, El regreso de Mary Poppins, Un lugar tranquilo, Roma y Ha nacido una estrella conforman el ranking de las diez mejores películas del año.

Esta es la lista completa de lo mejor de 2018 según la NBR:

LAS DIEZ MEJORES PELÍCULAS

La balada de Buster Scruggs

Black Panther

¿Podrás perdonarme algún día?

Eighth Grade

El reverendo

El blues de Beale Street

El regreso de Mary Poppins

Un lugar tranquilo

Roma

Ha nacido una estrella

LAS 5 MEJORES PELÍCULAS EN LENGUA EXTRANJERA

Burning (Buh-ning)

Custody

The Guilty

Lazzaro feliz

Shoplifters

LOS 5 MEJORES DOCUMENTALES

Crime + Punishment

Free Solo

Minding the Gap

Three Identical Strangers

Won't You Be My Neighbor?

LAS 10 MEJORES PELÍCULAS INDEPENDIENTES

La muerte de Stalin

Lean on Pete

No dejes rastro

Mid90s

The Old Man & the Gun

The Rider

Searching

Sorry to Bother You

We the Animals

En realidad tú nunca estuviste aquí