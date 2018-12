Martin Scorsese recuerda a Bernardo Bertolucci: "Me inspiró y me abrió muchas puertas"

Actualizado 27/11/2018 10:51:33 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras el fallecimiento del director italiano Bernardo Bertolucci a los 77 años de edad, Martin Scorsese, uno de los directores cuya filmografía se vio decisivamente influenciada por el maestro italiano, ha querido recodar al cineasta. El director de Taxi Driver o Infiltrados ha emitido un comunicado en el que elogia a Bertolucci como un referente que le "inspiró" y le "abrió muchas puertas".

El primer contacto que Scorsese tuvo con el cine de Bertolucci fue hace más de medio siglo, concretamente en 1964. El realizador estadounidense acudió al Festival de Cine de Nueva York para ver una nueva película italiana. Se trataba del drama político Antes de la revolución, título que dejó a Scorsese "aturdido y sin palabras" al salir del cine.

"Me sorprendió mucho y me conmovió el nivel artístico que había en la pantalla. Me impactó la libertad de la imagen y, de algún modo, me desconcertaron sus muchas referencias culturales", dice Scorsese sobre el filme dirigido por Bertolucci cuando tenía 23 años. "Como aspirante a director de cine, me inspiró", asegura en el comunicado .

"Antes de la revolución me abrió muchas puertas, y se las abrió a muchos jóvenes directores también", recuerda Scorsese, quien ha halagado otros largometrajes de la eminencia italiana como El conformista, que tuvo "una profunda influencia en el cine de Hollywood" o El último tango en París, que define como "un evento cultural explosivo".

Scorsese también ha destacado que con El último Emperador, filme que le valió a Bertolucci nueve premios de la Academia de Hollywood, y con la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Paul Bowles, El cielo protector, el director natural de Parma "reinventó la epopeya histórica".

"Cuando pienso en Bertolucci, el hombre, el artista, la palabra que me viene a la cabeza es refinamiento", continua Scorsese, "Sí, era extravagante y provocativo, pero fue la dulzura y la gracia con las que se expresó y su profunda comprensión de su propia historia y de la cultura, lo que hizo que su realización cinematográfica y su presencia fueran tan especiales, tan mágicas".

Scorsese también ha señalado que le "entristeció" ver a Bertolucci en una silla de ruedas durante los últimos años de su vida, "porque todavía tenía muchas películas pendientes por hacer". "Cuando piense en él siempre verá a un hombre eternamente joven", concluye Scorsese.