Hollywood quiere retirar la estrella de Donald Trump y Mark Hamill pide dársela a Carrie Fisher

El Paseo de la Fama de Hollywood está cerca de cambiar una de sus estrellas más famosas y a la vez polémicas. Se trata de la baldosa que hace referencia al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El pasado lunes, el Consejo de la Ciudad de West Hollywood votó por unanimidad eliminar la estrella de Trump debido a su "preocupante trato a las mujeres y otros de sus actos".

La resolución insta así a la ciudad de Los Ángeles y a la Cámara de Comercio de Hollywood a retirar la estrella, pero "no porque Donald Trump sea conservador o republicano", aclaró el alcalde interino de West Hollywood, John D'Amico, en declaraciones TheWrap. "Tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood es un honor. Cuando uno menosprecia y ataca a las minorías, los inmigrantes, las personas con discapacidades o las mujeres, el honor ya no existe", dijo el representante.

La estrella de Trump ya ha sido objeto de actos vandálicos en repetidas ocasiones, desde que comenzó la carrera por la presidencia del país en 2016. El mes pasado incluso fue atacada con un pico de obra que dejó un agujero considerable en el lugar, mientras que a principios de año fue pintada con una esvástica nazi.

Sin embargo, el Consejo de la Ciudad de West Hollywood ha argumentado en un comunicado que el Paseo de la Fama sigue siendo "propiedad de la Ciudad de Los Ángeles" y que la ciudad es quien tiene la "responsabilidad final de las condiciones y el mantenimiento del Paseo de la Fama".

En caso de que fructificasen las demandas del Consejo de la Ciudad de West Hollywood, Mark Hamill ya tiene la perfecta sustituta para Donald Trump. El actor de la saga Star Wars sugiere reemplazar la estrella del actual presidente por la de su amiga y compañera Carrie Fisher, fallecida a causa de un paro cardiaco a finales de 2016.

How about replacing it with someone who really earned it? Like @carrieffisher https://t.co/f1XMXanpWP