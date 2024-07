Hugh Jackman vuelve a Marvel con 'Deadpool y Lobezno' y ensalza a Ryan Reynolds, "un Buster Keaton o Chaplin moderno"

- "Esta película no es un anuncio de otra. Eso no está en su ADN", reivindica Reynolds

‘Deadpool y Lobezno’ llega a los cines el próximo 25 de julio. La cinta de Shawn Levy supone el debut de los personajes encarnados por Ryan Reynolds y Hugh Jackman en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y era un proyecto que ambos actores tenían en mente desde hacía un tiempo. Aparte de ser colegas de profesión, los intérpretes comparten una profunda amistad y no dudan a la hora intercambiarse alabanzas. De hecho, Jackman ha llegado a comparar a su compañero con figuras míticas del séptimo arte como Buster Keaton o Charlie Chaplin.

"No hay nadie más, ningún otro intérprete ahora o nunca que pueda hacer lo que hace Ryan para componer un personaje tan vivaz", afirmó Levy en la rueda de prensa de presentación de la película celebrada en Londres en la que estuvo presente Europa Press de forma virtual. "Me alegro de que lo digas, me alegro de que lo menciones, porque es increíble verlo", coincide Jackman que destaca el nivel de entrega y de "detalle" en la interpretación de Reynolds para "comunicar con cada parte de su cuerpo".

En este punto, Jackman señala que cuando visita a Reynolds en su casa muchas veces le sorprende viendo clásicos de la comedia en su televisor. "Entonces pienso este es un Buster Keaton o un Charlie Chaplin moderno, este es su nivel", proclama entre bromas y risas. Y es que en esta saga el actor encarna al antihéroe Deadpool, quien normalmente aparece en pantalla enfundado en su característico traje rojo y negro, con la cara oculta por la máscara, por lo que el intérprete explica que tanto sus manos, como su voz o incluso el movimiento más sutil, "están transmitiendo las expresiones faciales" que no puede usar.

"Es un trabajo como el de un payaso", ha simplificado Reynolds, refiriéndose a cómo trabaja con todo su cuerpo para dar vida al personaje. "Realmente nunca me siento más libre que cuando estoy bajo esa máscara", ha llegado a confesar el actor. Por otro lado, tampoco Reynolds se queda corto al hablar de su compañero de reparto y amigo. "Nunca he conocido a alguien tan íntegro", admite.

Reynolds ha aprovechado la oportunidad para revisitar el primer recuerdo que tiene de Jackman, cuando ambos coincidieron en el rodaje de ‘X-Men Orígenes: Lobezno’, cinta estrenada en 2009. "Estaba en la presencia de alguien que no solo era genial sino amable, con los pies en la tierra y entendía la misión de unidad en el set y se sabía el nombre de todos y recuerdo pensar: ‘Si alguna vez tengo la suerte de estar en su posición, espero que sea una décima parte de lo que es ese hombre’", ha rememorado.

Además de protagonizar el filme, Reynolds firma el guion junto a Levy, Rhett Reese, Paul Wernick y Zeb Wells. Y es que reunir a Deadpool y Lobezno en una aventura conjunta era un proyecto que el intérprete llevaba persiguiendo desde hacía bastante tiempo, siendo la primera propuesta que le hiciera hacía años a Marvel.

"Contar una historia que está anclada en los personajes, sobre personajes que son más grandes que la vida, es una oportunidad realmente jugosa para un narrador", ha expresado Levy. El cineasta no duda en subrayar la parte emotiva de la película, sugiriendo que puede ser "uno de sus elementos más subversivos". "Es, en definitiva, una película de amistad", observa el director.

Y es que hubo tiempo para profundizar en los personajes, ya que la producción se vio interrumpida por las huelgas de actores y guionistas de Hollywood el pasado año. Levy ha confesado que la huelga les dio espacio para montar y valorar la hora de filme que ya se había rodado: "Pudimos sentarnos y escuchar nuestra película". Reynolds recuerda, por su parte, que al volver al trabajo ya tenían "arcos de personaje completos".

EL FUTURO DE MARVEL

‘Deadpool y Lobezno’ será la única película del UCM en llegar a las salas este 2024, lo que sin duda supone que de alguna manera la franquicia ha decidido bajar el ritmo. Tras el fiasco de ‘The Marvels’, que se convirtió en el peor estreno del estudio encabezado por Kevin Feige, la cinta de Levy se enfrenta al reto de remontar estos resultados y a la cacareada saturación del público ante la avalancha de películas y series de superhéroes de los últimios años.

Puesto que en sus inicios La Casa de las Ideas se caracterizó por cimentar su propio universo, centrándose en películas que presentaban a cada superhéroe para luego reunir a todos en ‘Vengadores’, sería de esperar que ‘Deadpool y Lobezno’ apunte hacia la dirección que seguirá el estudio liderado por Kevin Feige a partir de ahora. No obstante, Reynolds se ha apresurado a señalar que ‘Deadpool’ "no es un anuncio de otra película. Eso no está en su ADN". "Ni siquiera puedo imaginarme lo que vendrá después de esto", señala el intérprete.

‘Deadpool y Lobezno’ llega a los cines el próximo 25 de julio. Aparte de los mencionados Reynolds y Jackman, el amplio reparto de la cinta cuenta con Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsona, Rob Delaney, Karan Soni, Leslie Uggams, Aaron Stanford, Kelly Hu y Jason Flemyng, entre otros.