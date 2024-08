Ismael Cruz Córdova: Los 'haters' "son testamento de que estamos haciendo algo y de que lo estamos haciendo bien"

- Vuelve a encarnar al elfo Arondir la segunda temporada de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' que se estrena este jueves 29 de agosto

El próximo jueves 29 de agosto arranca en Prime Video, con el estreno de sus tres primeros capítulos, la segunda temporada de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'. Ocho nuevos episodios "más oscuros" e "intensos" en los que, con Sauron ya desenmascarado, se desatará la guerra contra las fuerzas del mal en la Tierra Media y en los que Ismael Cruz Córdova vuelve a dar vida al elfo silvano llamado Arondir.

En una entrevista concedida a Europa Press, el actor de origen puertorriqueño reflexiona sobre el camino ya andado en la franquicia basada en la legendarias obras de J.R.R. Tolkien y de cómo, lamentablemente, las cosas no han cambiado mucho desde que recibiera aquellos ataques de odio racista antes incluso del estreno de la primera temporada. Unos 'haters' que son cada vez más ruidosos y que, aunque sigan siendo una minoría, alerta, hay ciertas actitudes que no hay que "normalizar" ni tolerar.

"No se puede normalizar ciertas conductas. No está bien. Las personas marginalizadas, en cualquier manera, tenemos derecho a existir", proclama Córdova que reivindica que "no debería ser noticia y no debería ser una excepción" que actores racializados o de minorías protagonicen en este tipo de franquicias y superproducciones. Como tampoco debe serlo, avisa, que su género o color de piel sea "algo que esté sobre nuestras habilidades". "Al fin y al cabo lo que nosotros queremos y merecemos es nada más que trabajar, que se nos vea como artistas y se subrayen nuestros niveles de artísticos y creativos más que cualquier otra cosa", sentencia.

En este punto, el interprete destaca el "impacto tan bonito" que en la mayor parte de la audiencia está teniendo su personaje en 'Los Anillos de Poder' y lamenta que se ponga el foco en los ataques odio en lugar de hacerse eco de esas otras muchas voces que, haciendo menos ruido, empatizan y se ven reflejados en Arondir.

"Prestamos mucha atención a las voces más altas y no le damos la misma atención a voces más consideradas, a las que se toman un poquito más de tiempo. No le damos el mismo peso, pensamos que el ruido es más contundente que un susurro considerado. Y yo me encuentro día a día con esos susurros considerados, con personas que mientras voy caminando por la calle me dicen: 'Mira no te quiero molestar pero me encanta tu personaje', 'Tu personaje me tocó mucho' o 'Yo he pasado por lo mismo'", recuerda.

Y si bien desiste a la hora de intentar explicar por qué esos racistas y machistas disfrazados de fans eligen grandes franquicias como 'El Señor de los Anillos', 'Star Wars' o el Univesro Marvel para dar rienda suelta a su odio --"sería aplicar lógica a una cosa ilógica como es el racismo, así que me explota la cabeza", espeta--, Córdova prefiere "virar" su reflexión hacia el gran impacto que estas épicas sagas tienen y su capacidad para llegar a millones de personas con un mensaje positivo.

"Estas producciones te permiten soñar, te expanden la mente de una manera muy amplia y creativa. A veces se ven como cosas superficiales de fantasía, pero tienen una gran capacidad de expandir lo que es la experiencia humana, es algo sigiloso... Y cualquier opinión así un poquito 'revolcada' es testamento de que estamos haciendo algo importante y de que lo estamos haciendo bien", sentencia.

TEMPORADA DIRIGIDA POR MUJERES

"Y en la fantasía no hay límites, así que podemos tener personajes como Arondir y también muchas más mujeres y mucha diversidad. Estamos hablando de fantasía así que si hay dragones... puede haber cualquier cosa", apostilla Sanaa Hamri una de las tres directoras que capitanean los episodios de esta segunda temporada.

La cineasta marroquí asegura que es algo bueno pero que el verdadero triunfo llegará cuando no sea noticia. "Debería ser una cosa normal. No deberíamos reparar en ello", dice Hamri que lamenta que durante muchos años en Hollywood se creía de forma inexplicable que las mujeres no podían dirigir producciones de acción y fantasía.

"La gente pensaba, por alguna razón, que las mujeres no entendían este tipo de producciones de acción y fantasía, pero no es así. No creo que el género debería determinar nuestra comprensión del arte", señala tajante la directora que adelanta que esta segunda temporada de 'El señor de los anillos: Los anillos del poder' será "más oscura" y también "con mucha más acción".

No en vano, la nueva entrega de la serie de Prime Video es la primera producción basada en las obras de Tolkien que recibe una calificación para mayores de 18 años. Y el mérito lo tienen principalmente las grandes y encarnizadas batallas que aguardan a los fans al final de la temporada. "Esos tres capítulos finales... van a ser de las grandes batallas que se han hecho en la historia de la televisión", promete entusiasmado Córdova.

"Muchas y muy grandes batallas y un sentimiento de esperanza... porque siempre hay luz al final del tunel. Eso es algo que resuena en los libros de Tolkien, hay luz pero también hay oscuridad", avanza Maxim Baldry, el actor que da vida a Isildur, el ahora joven númenóreano que está llamado a convertirse en el rey de los hombres y ser uno de los personajes clave en la historia de la Tierra Media. "Tendrá que aprender a luchar por su vida. Está creciendo y está aprendiendo... y tal vez veas a un guerrero despiadado al final de la segunda temporada", adelanta Baldry sin poder entrar en más detalles

RODAJE EN ESPAÑA

Una segunda temporada que, tras el enorme éxito de la primera entrega, que se convirtió de forma instantánea en la serie más vista de Prime Video, Patrick McKay, showrunner de la serie junto a John D. Payne, afronta "sin tiempo para calma ni para preocuparse por la presión". En esta nueva etapa la serie cambió Nueva Zelanda, donde Peter Jackson rodó sus dos trilogías cienmatográficas --primero 'El Señor de los Anillos' y después 'El Hobbit'-- y donde también se filmó la primera temporada de la serie, para recalar en diferentes localizaciones de Europa.

Y entre ellas está España, con la isla de Tenerife como escenario de una de las tramas principales con las que arranca la segunda temporada. Se trata del viaje que emprende el personaje de Daniel Weyman, el mago conocido como El Extraño, y dos "pelosas" (los antepasados de los hobbits) encarnados por Megan Richards y Markella Kavenagh.

"Queríamos recrear las misteriosas tierras de Rhûn que nunca habían aparecido antes en pantalla y necesitábamos encontrar paisajes desiertos extensos que parecían especialmente extraños", explican McKay y la productora Kate Hazell que destacan que los desiertos volcánicos de la isla canaria les parecieron "algo espectacular". "Además, es un lugar muy, muy bueno para rodar. Tiene una muy buenas empresas de servicios, las comunicaciones son muy buenas... así que hay muchos incentivos para venir a España", sentencia McKay.