J.A. Bayona, elegido por España para los Oscar: "Esto me emociona, no quería que me sintieran como un extraño"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director J.A. Bayona ha celebrado la elección por parte de la Academia de Cine para representar a España en los premios Oscar de su película 'La sociedad de la nieve', un trabajo que le ha servido para volver a rodar en español después de 16 años --y siete sin rodar en España--, lo que le "emociona".

"Volver a casa con tu equipo en español, con actores del mismo idioma, fue muy especial, pero también me ha puesto a prueba todo el rato porque ha sido un trabajo diario muy diferente. 'El orfanato' era mi primera película y la rodé en español y ahora no quería que mis compañeros me sientan como un extraño: vivo en Barcelona y (esta elección) me emociona", ha señalado ante la prensa tras conocer la decisión de la Academia.

"Estoy muy orgulloso de todo el trabajo que ha hecho el equipo. Para mí es una película de actores, aunque técnicamente sea muy compleja y me haya sentido muy vulnerable", ha indicado. De hecho, Bayona ha bromeado con haber rodado "una película de Marvel hecha toda por españoles".

"Un ejecutivo que ha visto la cinta estaba muy sorprendido con los trece minutos de créditos y todos los nombres en español", ha comentado con humor. En la cinta, donde ha contado también con jóvenes actores argentinos y uruguayos, se trata de "meterse en la piel" de aquellos que vivieron el trágico accidente aéreo en Los Andes.

De hecho, el actor Enzo Vogincic, que ha acompañado a Bayona este miércoles 20 de septiembre, ha reconocido que perdió aproximadamente 20 kilos para rodar algunas escenas. "Desde que empezamos con 'El orfanato' y luego 'Lo imposible', he apostado el por talento español, hacer películas competitivas y mirar de tú a tú a lo que se hace fuera. Por eso es muy importante el respaldo de la Academia y es un éxito compartido", ha indicado.

Bayona ha resaltado cómo llegó a esta cinta, adaptación de un libro, pasando por dos superproducciones como son 'El señor de los Anillos' y 'Jurassic World'. "Se disfruta mucho poder formar parte de grandes producciones, pero tu nombre queda un poco a la sombra del nombre de la marca: necesitaba volver a encontrarme como director", ha reconocido.

'La sociedad de la nieve' se ha rodado en distintos puntos del mundo, siendo en el caso de España en Granada y Madrid. Aún sin fecha de estreno --Bayona ha apuntado a que irá a varios festivales en octubre y noviembre y "ahí hay una pista ya"--, la cinta producida por Netflix ya cuenta con "un plan preparado" de promoción en Hollywood que "habrá que afinar".

UNA 'RARA AVIS'

"Tenemos que intentar que la película la vea el mayor número de académicos posible, porque a diferencia de otras cintas, aún no se ha estrenado. Nos aseguraremos de que la vean para poder competir: hay un esquema de cómo se hace todo el proceso y ahora empezaremos a trabajarlo al detalle", ha señalado la productora Belén Atienza.

Preguntado al respecto de poder estar nominado en otras categorías, el cineasta ha ironizado pidiendo "ir primero con la categoría internacional". "Esta película es una 'rara avis', nos ha costado años financiar algo así en español. Es un esfuerzo para competir de tú a tú con películas americanas y creo que estamos para competir en otras categorías", ha indicado.

También ha aludido a la posibilidad de que la ceremonia de los Oscar no llegue a celebrarse por la huelga de Hollywood. "No sé los detalles, pero apoyo al sector y espero que se solucione lo antes posible. Hemos estado literalmente acabando la película cada día y no hemos tenido tiempo de sacar la cabeza fuera y ver lo que está pasando", ha concluido.