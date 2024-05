Javier Rey protagoniza 'La mujer dormida', un film "propio de Hitchcock" sobre manipulación psicológica

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El actor Javier Rey protagoniza 'La mujer dormida', una película dirigida por Laura Alvea, en la que a través del suspense -"más propio de Hitchcock", como indica el intérprete- se aborda una historia de amor marcada por la manipulación psicológica.

"La manipulación va en la condición del ser humano. La diferencia es que ahora ya no hay vergüenza ninguna a la hora de ejercer la manipulación, de hacerla y demostrar que la haces. Antes había una especie de condena social por algo así, pero ahora ya no la hay", ha señalado Javier Rey en una entrevista con Europa Press, al ser preguntado acerca de si la manipulación se ha extendido a diferentes ámbitos sociales.

Javier Rey ha mostrado su alegría por hacer una película de suspense y destaca que 'La mujer dormida' "desgrana" la trama de una manera "poco frecuente" en España. "No se han hecho muchas películas en las que se vayan desgranando lo que se desgrana en esta cinta y de la manera en la que lo hemos hecho. Esta tiene algo un poco más propia del suspense de Hitchcock, donde la velocidad o el efectismo no existe", ha afirmado.

El intérprete ha elogiado el trabajo de Laura Alvea, aunque bromea diciendo que "no hay nada de similitud" con su personaje Agustín. "Me gustó mucho, mucho, mucho Laura, y me interesaba transitar y comprender a mi personaje, aunque no tenemos absolutamente nada en común", apunta.

Javier Rey comparte protagonismo en la película con Almudena Amor, quien ha destacado que en la actualidad hay más "conciencia" sobre las relaciones de manipulación. "Ahora se habla todo mucho más y de manera más clara. Hay menos miedo a comunicar y somos más conscientes y eso hace que se reduzcan las manipulaciones", ha indicado.

La actriz ha recordado que le "encantó" realizar el casting para convertirse en Ana y asegura que la historia fue un "flechazo", por lo que no tuvo dudas de aceptar el proyecto. "Fue uno de estos guiones que te toca y me dije a mi misma que podía aportar algo a esta historia y desde el primer momento me apeteció mucho hacerla", ha comentado.

Por su parte, la actriz ha destacado el trabajo previo que tuvieron que realizar con una enfermera para aprender los cuidados que necesita una persona en estado vegetativo, ya que en la película la actriz Amanda Goldsmith interpreta a una mujer en ese estado.

UNA PELÍCULA BASADA EN EL CINE DE SUSPENSE "MÁS CLÁSICO"

La directora ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que cuando le llegó el guion a sus manos le recordó al cine de suspense "más clásico" y ha mencionado las historias del cineasta Alfred Hitchcock, como 'Vértigo' o 'Rebecca'. "Cuando me llegó el guión, era lo que más me atraía, que me recordaba un poco más a ese cine de Hitchcock y eso fue una de las cosas que más me interesó para embarcarme en la producción", ha indicado.

"La película no te presenta desde el principio sus cartas. La trama hay que ir desenvolviéndola y creo que el espectador aceptará el juego y querrá descifrarla", ha detallado la cineasta, que remacha diciendo que 'La mujer dormida' "no solo va de sustos" porque termina reflejando un tema social actual.

Por último, los exteriores de la película se han rodado en las Islas Canarias, y en alguna de las escenas aparecen actores canarios. Al respeto, Laura Alvea afirma que le parece "maravilloso" que los acentos reales de los actores se muestren en las películas y, en su caso, es lo que ha permitido con los actores insulares. "Desde el momento en el que planteamos que la historia iba a transcurrir en Canarias dije que teníamos que aprovechar que eran actores canarios. Me parece maravilloso las producciones en las que los actores utilizan su propio acento", ha apostillado.