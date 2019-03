Joel Coen dirigirá a Frances McDormand y Denzel Washington en la nueva adaptación de Macbeth

Actualizado 29/03/2019 17:38:12 CET

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Macbeth, la tragedia teatral escrita por William Shakespeare, es una fuente inagotable de inspiración para las diferentes artes. Una vez más, esta obra dramática llegará al cine con tres implicados de altura: Joel Coen (A propósito de Llewyn Davis) en la dirección, y Denzel Washington (El invitado) y Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras) al frente del reparto.

Según avanza en exclusiva Deadline, el mayor de los hermanos Coen será el director de esta adaptación, producida por Scott Rudin (El gran hotel Budapest) y distribuida por A24. El prolífico cineasta estrenó el pasado otoño en Netflix La balada de Buster Scruggs, un largometraje compuesto de varias historias ambientadas en el lejano oeste que filmó junto a su hermano y colaborador habitual Ethan. Esta nueva versión de la obra de Shakespeare estará protagonizada por la oscarizada Frances McDormand, esposa del director, y Denzel Washinton, que actualmente está ultimando el acuerdo para sumarse al proyecto.

La intérprete de Illinois obtuvo su primer papel gracias a una obra teatral, según confesó en una entrevista a The New York Times, y encarnó precisamente a Lady Macbeth en el instituto. "Pasé mucho tiempo sola leyendo libros, y fue la primera vez que la literatura me llevó a un lugar público donde pude compartirlo con otras personas".

Las obras del conocido también como Bardo de Avon han sido fuente constante de inspiración para cineastas y actores. Macbeth ya ha estado en la gran pantalla gracias a otras adaptaciones como la que realizó Orson Welles en 1948, co-protagonizada con Jeanette Nolan. Roman Polanski estrenó en 1971 su propia versión de Macbeth, dos años después del asesinato de su esposa Sharon Tate. Justin Kurzel también llevó la tragedia del Barón al cine con Michael Fassbender y Marion Cotillard.

Macbeth no tiene fecha para comenzar el rodaje.