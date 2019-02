Michael B. Jordan protagonizará la nueva película de Denzel Washington

Actualizado 22/02/2019 16:20:10 CET

Michael B. Jordan está en negociaciones con Sony para unirse al elenco de Journal for Jordan, película basada en el libro homónimo. El nuevo filme del estudio estará dirigido por Denzel Washington (El gran debate) y contará con guión de Virgil Williams (Mentes criminales), nominado en 2018 al Oscar a mejor guión adaptado por el libreto de Mudbound.

La historia, basada en hechos reales, narrará la relación que tienen Dana Canedy, galardonada con el premio Pullitzer, y el sargento primero Charles Monroe King, asesinado durante la guerra de Irak en 2006. Del fruto de su amor nace el pequeño Jordan, quien quedará huérfano de padre siendo un bebé y que recibe un conmovedor diario de su padre, a modo de relato póstumo de un sinfin de lecciones vitales.

Según informa Variety, la película se basará en una libro publicado por la viuda de Charles Monroe, titulado 'A Journal for Jordan: A Story of Love and Honor'. Sus páginas recogen el testimonio íntegro del fallecido soldado, relato en el que se cimenta la película dirigida por Washington.

Michael B. Jordan también producirá Journal for Jordan mediante su propia compañía, Outlier Society, junto a Washington y Todd Black a los mandos de la producción ejecutiva. El solicitado actor no deja de sumar proyectos después de interpretar al villano Erik Killmonguer en la exitosa Black Panther, el primer largometraje de superhéroes que optará al Oscar a mejor película. También protagoniza Creed 2, spin-off de la saga Rocky, en la que encarna al hijo de Apollo Creed.