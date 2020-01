'Joker' lidera las candidaturas a los BAFTA 2020 que nominan a las españolas 'Dolor y gloria' y 'Klaus'

Publicado 07/01/2020 11:29:05 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Joker', la película dirigida por Todd Phillips, lidera las nominaciones de la 73.ª edición de los premios BAFTA con 11 candidaturas, incluyendo mejor largometraje, mejor dirección y mejor actor para Joaquin Phoenix. Este año habrá presencia española en los galardones de la Academia británica, al optar 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, al premio al mejor filme de habla no inglesa y 'Klaus', de Sergio Pablos, al de mejor película de animación.

Ganadora del León de Oro del 76.º Festival de Cine de Venecia, donde obtuvo una ovación de ocho minutos tras su proyección, 'Joker' recibió el pasado 5 de enero dos Globos de Oro, a la mejor interpretación masculina dramática y a la mejor banda sonora. Aupada por la crítica, la cinta de Warner y DC Comics ha causado cierta división por su temática pero arrasó en taquilla con más de 1.000 millones de dólares de recaudación.

Detrás del filme de Phillips están 'Érase una vez en... Hollywood', de Quentin Tarantino, y 'El irlandés', de Martin Scorsese, ambos filmes con 10 nominaciones. Les sigue '1917', la cinta bélica de Sam Mendes reciente triunfadora en los Globos de Oro, con nueve candidaturas. Tanto Phillips como Tarantino, Scorsese y Mendes optan al BAFTA a la mejor dirección, categoría donde también compite Bong Joon-ho, el realizador de 'Parásitos', filme que aspira también al premio a la mejor película.

Aunque tenía opciones para ser candidata, Greta Gerwig no consigue nominación a la mejor dirección por 'Mujercitas'. Ninguna mujer cineasta ha logrado optar el premio a la mejor dirección este año.

'Parásitos' aspira también al premio a la mejor película de habla no inglesa, donde se enfrentará a 'Dolor y gloria', la cinta de Pedro Almodóvar solo ha conseguido esta candidatura. Tanto el filme surcoreano como el largometraje del realizador manchego tendrán como rivales el documental 'Para Sama', la cinta estadounidense rodada en mandarín 'The Farewell' y el filme francés 'Retrato de una mujer en llamas'.

Pese a sonar como posible candidato, Antonio Banderas no logra una nominación al mejor actor. Los nominados han sido Leonardo DiCaprio por 'Érase una vez en* Hollywood', Adam Driver por 'Historia de un matrimonio', Phoenix por 'Joker', Taron Egerton por 'Rocketman' y Jonathan Pryce por 'Los dos papas'. En la categoría de mejor actriz, aspiran al premio Renée Zellwegger por 'Judy', Scarlett Johansson por 'Historia de un matrimonio', Saoirse Ronan por 'Mujercitas', Jessie Buckley por 'Wild Rose' y Charlize Theron por 'El escándalo (Bombshell)'.

Los ganadores se conocerán el 2 de febrero. Aquí todas las nominaciones:

MEJOR PELÍCULA

'1917', de Sam Mendes.

'El irlandés', de Martin Scorsese

'Érase una vez en* Hollywood', de Quentin Tarantino.

'Joker', de Todd Phillips.

'Parásitos', de Bong Joon-ho.

MEJOR DIRECCIÓN:

Bong Joon-ho, por 'Parásitos'.

Sam Mendes, por '1917'

Todd Phillips, por 'Joker'.

Martin Scorsese, por 'El irlandés'

Quentin Tarantino, por 'Érase una vez en* Hollywood'.

MEJOR ACTOR:

Leonardo DiCaprio, por 'Érase una vez en* Hollywood'.

Adam Driver, por 'Historia de un matrimonio'.

Taron Egerton, por 'Rocketman'.

Joaquin Phoenix, por 'Joker'.

Jonathan Pryce, por 'Los dos papas'.

MEJOR ACTRIZ:

Jessie Buckley, por 'Wild Rose'

Scarlett Johansson, por 'Historia de un matrimonio'.

Saoirse Ronan, por 'Mujercitas'

Charlize Theron, por 'El escándalo (Bombshell)'.

Renée Zellwegger, por 'Judy'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Tom Hanks, por 'Un amigo extraordinario'.

Anthony Hopkins, por 'Los dos papas'.

Al Pacino, por 'El irlandés'

Joe Pesci, por 'El irlandés'

Brad Pitt, por 'Érase una vez en* Hollywood'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Laura Dern, por 'Historia de un matrimonio'

Scarlett Johansson, por 'Jojo Rabbit'.

Florence Pugh, por 'Mujercitas'.

Margot Robbie, por 'El escándalo (Bombshell)'.

Margot Robbie por 'Érase una vez en* Hollywood'.

MEJOR GUION ORIGINAL:

'Érase una vez en* Hollywood' (Quentin Tarantino).

'Historia de un matrimonio' (Noah Baumbach).

'Parásitos' (Bong Joon-ho y Han Jin-won).

'Puñales por la espalda' (Rian Johnson).

'Súper empollonas' (Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins y Katie Silberman).

MEJOR GUION ADAPTADO:

'El irlandés' (Steven Zaillian).

'Jojo Rabbit' (Taika Waititi).

'Joker' (Todd Phillips y Scott Silver).

'Los dos papas' (Anthony McCarten).

'Mujercitas' (Greta Gerwig).

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA:

'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar (España).

'Para Sama', de Waad al-Kateab y Edward Watts (Reino Unido).

'Parásitos', de Bong Joon-ho (Corea del Sur).

'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma (Francia).

'The Farewell', de Lulu Wang (Estados Unidos).

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

'Frozen II', de Chris Buck y Jennifer Lee.

'Klaus', de Sergio Pablos.

'La oveja Shaun 2. La película: Granjaguedón', de Will Becher y Richard Phelan.

'Toy Story 4', de Josh Cooley.

MEJOR FOTOGRAFÍA:

'1917'.

'El faro'.

'El irlandés'.

'Joker'.

'Le Mans '66'.

MEJOR GUIONISTA, DIRECTOR O PRODUCTOR BRITÁNICO NOVEL:

'Bait'.

'Maiden'.

'Para Sama'.

'Only You'.

'Retablo'.

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA:

'1917', de Sam Mendes.

'Bait', de Mark Jenkin.

'Los dos papas', de Fernando Meirelles.

'Para Sama', de Waad al-Kateab y Edward Watts.

'Rocketman', de Dexter Fletcher.

'Sorry We Missed You', de Ken Loach.

MEJOR DOCUMENTAL:

'American Factory', de Steven Bognar y Julia Reichert.

'Apollo 11', de Todd Miller.

'El gran hackeo', de Kaim Amer y Jehane Joujaim.

'Diego Maradona', de Asif Kapadia.

'Para Sama', de Waad al-Kateab y Edward Watts.

MEJOR BANDA SONORA:

'1917'

'Jojo Rabbit'.

'Joker'.

'Mujercitas'.

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'.

MEJOR SONIDO:

'1917'.

'Joker'.

'Le Mans '66'.

'Rocketman'.

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'.

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN:

'1917'.

'El irlandés'

'Érase una vez en* Hollywood'

'Jojo Rabbit'.

'Joker'.

MEJORES EFECTOS VISUALES:

'1917'.

'El irlandés'.

'El rey león'.

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'.

'Vengadores: Endgame'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:

'El irlandés'.

'Érase una vez en* Hollywood'.

'Jojo Rabbit'.

'Judy'.

'Mujercitas'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

'1917'.

'El escándalo (Bombshell)'.

'Joker'.

'Judy'.

'Rocketman'.

MEJOR MONTAJE:

'El irlandés'.

'Érase una vez en* Hollywood'.

'Jojo Rabbit'.

'Joker'.

'Le Mans '66'.

MEJOR CASTING:

'Érase una vez en* Hollywood'.

'Historia de un matrimonio'.

'Joker'.

'Los dos papas'.

'The Personal History of David Copperfield'.

MEJOR CORTO ANIMADO BRITÁNICO:

'Grandad Was a Romantic'.

'In Her Boots'.

'The Magic Boat'.

MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO:

'Azaar'.

'Goldfish'.

'Kamali'.

'Learning to Skateboard in a Warzona (If You're a Girl)'.

'The Trap'.

ESTRELLA REVELACIÓN:

Awkwafina.

Kaitlyn Dever.

Kelvin Harrison Jr.

Jack Lowden.

Micheal Ward.