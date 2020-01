Globos de Oro 2020: Lista completa de premiados

Publicado 06/01/2020 5:28:53 CET

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Esta es la lista completa de premiados en la 77ª edición de los Globos de Oro:

PREMIADOS EN LAS CATEGORÍAS CINEMATOGRÁFICAS

MEJOR PELÍCULA - DRAMA

1917

MEJOR PELÍCULA - COMEDIA O MUSICAL

Érase una vez en... Hollywood

MEJOR DIRECTOR

Sam Mendes por 1917

MEJOR ACTOR - DRAMA

Joaquin Phoenix por Joker

MEJOR ACTOR - COMEDIA O MUSICAL

Taron Egerton por Rocketman

MEJOR ACTRIZ - DRAMA

Renée Zellweger por Judy

MEJOR ACTRIZ - COMEDIA O MUSICAL

Awkwafina por The Farewell

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brad Pitt por Érase una vez en... Hollywood

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern por Historia de un matrimonio

MEJOR GUIÓN

Quentin Tarantino por Érase una vez en... Hollywood

MEJOR BANDA SONORA

Hildur Guonadóttir por Joker

MEJOR CANCIÓN

'I am gonna love me again' de Rocketman

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Mr. Link. El origen perdido

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Parásitos de Bong Joon Ho

PREMIO ESPECIAL CECIL B. DEMILLE

Tom Hanks

PREMIADOS EN LAS CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

MEJOR SERIE - DRAMA

Succession

MEJOR ACTOR - DRAMA

Brian Cox por Succession

MEJOR ACTRIZ - DRAMA

Olivia Colman por The Crown

MEJOR SERIE - COMEDIA O MUSICAL

Fleabag

MEJOR ACTOR - COMEDIA O MUSICAL

Ramy Youssef por Ramy

MEJOR ACTRIZ - COMEDIA O MUSICAL

Phoebe Waller-Bridge por Fleabag

MEJOR TV MOVIE O MINISERIE

Chernobyl

MEJOR ACTOR EN TV MOVIE O MINISERIE

Russell Crowe por La voz más alta

MEJOR ACTRIZ EN TV MOVIE O MINISERIE

Michelle Williams por Fosse/Verdon

MEJOR ACTOR SECUNDARIO EN SERIE, TV MOVIE O MINISERIE

Stellan Skarsgard por Chernobyl

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA EN SERIE, TV MOVIE O MINISERIE

Patricia Arquette por The Act

PREMIO ESPECIAL CAROL BURNETT

Ellen DeGeneres