Justine Triet, Palma de Oro en Cannes, estrena en España 'Anatomía de una caída': "Vengo de un cine pobre"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora francesa Justine Triet estrena este miércoles, 6 de diciembre, en España 'Anatomía de una caída', con la que se convirtió en la tercera directora en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

"No soy tan combatiente como dicen, no hago nada, no soy muy activa. Creo que hay sitios en los que me siento muy solidaria, como el cine. Vengo de un cine pobre, yo empecé a hacer películas sin un duro literalmente. Igual que puedo adorar una producción enorme, también puedo adorar algo más pequeño y eso es lo que hay que preservar y proteger. Ahí sí soy solidaria", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

Pese a sus palabras, Triet criticó al gobierno de Macron por la reforma de las pensiones y sus políticas neoliberales en la cultura al recoger la Palma de Oro. "Este país se ha visto inmerso en una respuesta histórica, unánime y poderosa a la reforma de las pensiones Esa manifestación ha sido negada, reprimida de una manera tremenda. El poder dominante cada vez está más desinhibido. No solo ahí, sino en todas las esferas de la sociedad y no el cine no es una excepción. La mercantilización de la cultura que defiende el gobierno neoliberal está en proceso de romper la excepción cultural francesa. Esta misma excepción cultural sin la cual no estaría hoy aquí ante ustedes", afirmó.

La cineasta reconoce que su país le sirve de inspiración a la hora de hacer películas. "Lo que me gusta de Francia es la historia de diversidad que tiene el país para hacer películas. Es algo único y por lo que todos nos envidian", afirma.

Triet ha construido un thriller judicial que bucea en la intimidad de una pareja y en la que utiliza la estructura del género para plantear cuestiones profundas sobre los prejuicios y el feminismo. La realizadora celebra que 'Anatomía de una caída' es la película que más ama la gente de toda su filmografía.

"La película ha tenido una acogida extraordinaria. Nunca había tenido algo así. Ha encontrado su público y eso ha sido conmovedor para mí", ha comentado.

'Anatomía de una caída', nominada a Mejor Película Europea en los 38º Premios Goya, logró alzarse con la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2023, algo que, como confiesa la realizadora, fue "todo una sorpresa", pese a que afirma que "sabía que podía gustar la temática". "Pensé en ganar algún premio en el certamen, pero en ningún momento pensé en ganar la Palma de Oro", confiesa.

En este sentido, recuerda que la cinta creó "discusiones" entre el jurado por su temática. "Es bueno que el filme obligue al jurado a hablar sobre él. Desde que empezamos a escribirla ya creó pequeños enfrentamientos. La película en sí misma es un enfrentamiento entre la protagonista (Sandra Hüller) y la sociedad", ha explicado.