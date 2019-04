Kepa Sojo homenajea a Berlanga en 'La pequeña Suiza' y rinde tributo a los pueblos: "Solo buscan la prosperidad"

Publicado 24/04/2019 15:07:22 CET

El director Kepa Sojo estrena este viernes 26 de abril, 'La pequeña Suiza', una comedia sobre "la identidad de los pueblos españoles y la búsqueda por pertenecer a algo" con referencias del cine de Luis García Berlanga, según ha señalado el cineasta en entrevista con Europa Press.

"Los personajes de la película están constantemente buscando una identidad, quieren ser algo pero no lo son, y al final te das cuenta de que solo buscan la prosperidad, como muchos pueblos del mundo", ha dicho Sojo sobre el filme, que protagonizan Maggie Civantos, Jon Plazaola, Ingrid García-Jonsson y Secun De La Rosa.

En este sentido, el director ha explicado que ha tomado referencias de películas como 'Míster Marshall' (1953) de Berlanga o la británica 'Pasaporte para Pimlico' (1949) de Henry Cornelius, que siguen la misma línea argumental. En la cinta de Sojo, los habitantes de Tellería, un imaginario pueblo castellano, buscan adherirse al País Vasco, al que pertenecen por estar enclavados en el centro de esta región. Sin embargo un descubrimiento en la Iglesia local hace que la historia vire y todos soliciten la unión a Suiza.

La disyuntiva, además, tiene sus antecedentes en el condado de Treviño, un enclave burgalés en Álava que en 2018 resolvió el problema administrativo que les otorgaba la pertenencia a Burgos. "La película es sobre los pueblos de España y del mundo, se debe hacer algo por esas personas que está lejos de las capitales", ha apuntado el también profesor de Historia del Cine.

Sobre esto, De La Rosa, quien hace del personaje de un cura de armas tomar, ha indicado que la película "es un reflejo de todo, no solo de los nacionalismos, sino de no quedarse anquilosado en lo que se cree que se es". "Las diferencias no quieren decir que tenemos que odiar al otro y amar solo lo que uno es", ha indicado sobre la cinta coproducida por Stopline Films, Kuttuna Filmak y Televisión Española.

En relación a la despoblación de algunos pueblos españoles, De La Rosa ha agregado que "es necesario que tengan sus propios negocios y que tengan transporte público". "Al final estos personajes están luchando por mejorar, porque hoy en día lamentablemente vivimos tiempos de deshumanización y lo que funciona cada vez más es lo que tiene renta", ha agregado.

El actor ha explicado que su personaje es el que representa la tradición, en clave de humor. "No le interesan los problemas de pertenencia, lo que él quiere es un chuletón o el vino en casa de los amigos, es la tradición", ha dicho.

Por su parte, Sojo ha indicado que para él era importante el elemento religioso porque en el País Vasco "la Iglesia siempre ha tenido un papel muy importante". "La Iglesia es uno de los poderes fácticos y el cura siempre está chapado a la antigua, es el cacique del pueblo", ha subrayado.

"LAS BARRERAS SON UN ERROR"

Civantos, Plazaola y García-Jonsson encabezan un elenco de personajes que los actores han definido como "ingenuos y llenos de amor". "A través del humor podemos entender a estos personajes que tienen sus miserias, pero a la vez solo buscan ser queridos y pertenecer a algo, son muy amorosos", ha indicado Civantos, quien tiene el rol de una joven antropóloga que se topa con una reliquia vinculada a la historia de Suiza.

"Pienso que hay que arredicar las culturas erróneas y creo que poner fronteras a la cultura es un error, al final nuestras culturas no son tan diferentes, queremos lo mismo y tenemos las mismas necesidades", ha dicho.

Al respecto, García-Jonsson ha coincidido en que a través del humor se pueden solucionar algunos problemas. "Al final esta gente lo que quiere es arreglar las carreteras, los colegios y mejorar su economía", ha concluido.