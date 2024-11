Leonor Watling, sobre las acusaciones de agresión sexual contra Codina: "Da miedo que un tuit sea sentencia judicial"

- La actriz protagoniza junto a Pablo Derqui 'Anatema', la ópera prima de Jimina Sabadú que ya está en salas de cine

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Leonor Watling protagoniza 'Anatema', cinta de terror de Jimina Sabadú que se estrena este viernes en cines en la que comparte planos con Juan Antonio Codina, recientemente acusado de agresión sexual por Miranda Yorch y otro de sus exalumnos de la escuela de artes escénicas. Al ser interrogada por esta cuestión, Watling prefiere ser prudente aunque confiesa que le "da mucho miedo que de repente un tuit sea una sentencia judicial".

En una entrevista concedida a Europa Press, Watling y Pablo Derqui, el otro protagonista del 'Anatema', abordan las recientes acusaciones de agresión sexual contra su compañero de reparto en la película. Ambos prefieren "no opinar" y "aumentar el ruido" porque desconocen más información sobre el caso.

No obstante, la actriz apostilla: "Lo único que sí diría es que yo prefiero vivir en un mundo donde esté la ley de Blackstone, que es por la que se rige todo el mundo judicial. Prefiero que haya un culpable en la calle que 10 inocentes en la cárcel. Nuestro sistema legal se basa en eso. Me da mucho miedo que de repente un tuit sea una sentencia judicial".

En relación a este tema, Sabadú matiza que Codina tan solo estuvo en el rodaje de 'Anatema' "dos días" y afirma tajantemente: "Creo que tiene que parar en general esto. Los estudiantes de arte dramático no tienen por qué aguantarlo todo. Si tú no quieres que alguien te toque, no es parte del papel. Si yo cojo a un actor y para explicarle cómo se hace un papel le agarro el paquete, yo estoy traspasando unos límites y no hay que consentir que se traspasen".

"No vale aprovecharse de gente que tiene 18, 19, 20 años, que es frágil, para aprovecharse de ellos. Le tenemos que transmitir a la gente que empieza a estudiar, que no todo es válido, que tú te puedes proteger y que puedes mandar a alguien a la mierda, darle un bofetón y no pasa nada. La responsabilidad no es de ellos, no estoy diciendo ni mucho menos eso, la responsabilidad siempre es del agresor. Pero a mí me parece bien que vayan saliendo casos para que esto no le pase a nadie más", sentencia.

"GESTIÓN BASTANTE DEFICIENTE EN VALENCIA"

Por otra parte, acerca de los terribles acontecimientos ocurridos en Valencia, Watling confiesa que le es "muy difícil hablar de una película cuando está pasando todo lo que está pasando", pero que "no puedes parar", porque también "se lo debes a ellos", refiriéndose a los afectados. Su compañero alude a "la necesidad de una concienciación mayor en cuanto a la realidad del cambio climático" en estos momentos. Derqui también considera que esta situación "nos pone de manifiesto una gestión bastante deficiente" de la que supone que "ya depurarán responsabilidades".

Sabadú coincide con la actriz en la dificultad de promocionar una película tras los destrozos causados por la DANA, porque cree "que la atención tiene que estar ahí". Y es más, la realizadora carga contra la gestión de las autoridades en esta situación, reclamando más rapidez y contundencia en la respuesta

"Hay que ser muy pusilánime para no atreverte a saltarte el protocolo para salvar a la gente. Creo que los valencianos de estas zonas van a tardar más de diez años en recuperar su vida. Y todo porque ha habido una serie de gente que no quería pringar. Eso es terrible", señala.

MEZCLA "CAÑÍ" DE "HUMOR Y TERROR"

'Anatema', la tercera película estrenada bajo el sello con el que Álex de la Iglesia y Carolina Bang impulsan varias producciones del terror español, The Fear Collection, brinda al espectador, según Watling, la posibilidad de "vivir vicariamente una cosa que ojalá no les pase jamás en la vida a los que van a ver esta película" y sostiene que esa mezcla de "cañí, humor y terror" proviene de una "sugerente" y "diferente" mirada del guion de la cinta que firman conjuntamente Sabadú y Elio Quiroga.

"Me parece que el género de terror de repente está consiguiendo un estatus que antes no le daban. Sitges siempre ha estado, pero de repente hay pelis que van a festivales clase A, que van a Cannes, que van a Venecia. Y hay pelis de terror que antes jamás lo harían. Una peli de terror no entraba en el circuito normal", comenta la actriz sobre la creciente reputación que está logrando el cine de género en los últimos años.

De entre las referencias de Sabadú en su primer largometraje, la directora destaca que pensó en el cine de Nicolas Roeg, Álex de la Iglesia y Juan Piquer Simón a la hora de construir el imaginario que rodea a 'Anatema'. Sobre la puesta en escena, la directora afirma que, sobre todo, apostó por una dirección "estilo años 70", en la que "en el mismo plano se contasen varias cosas".

"Una joven monja (Juana Rabadán) recibe el encargo de visitar las catacumbas de una de las iglesias más antiguas de Madrid. El arzobispo sospecha que bajo sus interminables túneles se encuentra el Sello de San Simeón, colocado allí por el propio santo eremita con el fin de salvaguardar el mundo de un mal de tiempos pretéritos. Con la ayuda del joven sacerdote Ángel, la novicia Mara, y el exorcista Cuiña, Juana bajará al subsuelo de la ciudad a enfrentarse no sólo a lo sobrenatural, sino también a su pasado", reza la sinopsis oficial del filme.

El reparto principal del filme lo componen también Jaime Ordóñez, Keren Hapuc, Mauro Brussolo-Arocena, Mariano Llorente, Manuel de Blas, y Xoán Fórneas y cuenta además con las colaboraciones especiales de Margarita Lascoiti, Fedra Lorente y Juan Manuel Montilla 'El Langui'.