Leticia Dolera huye del "alegato feminista" en 'Vida perfecta' y defiende que no hubo "discriminación" en el rodaje

Afirma que la sentencia del procés aleja la solución: "El conflicto social no va a desaparecer"

Leticia Dolera estrena este viernes 18 de octubre en Movistar+ la serie 'Vida perfecta', una ficción que escribe, dirige y protagoniza en la que comparte las dudas que las mujeres tienen sobre la familia, la pareja, el sexo, el amor o la maternidad en plena crisis de los 30 a los 40 años, aunque sin un enfoque "moralista" y lejos de un "alegato feminista".

'Vida perfecta', cuyo guion firma Dolera junto a Manuel Burque, que también actúa en la serie, fue galardonada en Cannes con dos premios y también ha sido bien recibida con buenas críticas tras pasar por el Festival de San Sebastián. Sin embargo, al inicio de su rodaje, se vio envuelta en una polémica cuando la actriz Aina Clotet denunció que había sido sustituida por quedarse embarazada.

En este sentido, Dolera ha defendido este jueves durante una entrevista concedida a Europa Press que aquel debate se centró en torno a si ella era "feminista o no", algo que considera "poco interesante" frente a temas como la "discriminación en el mundo laboral" y que, tal y como ha resaltado, "en este rodaje no se dio en ningún caso".

Lejos de polémicas, Dolera se convierte con 'Vida perfecta' en una Lena Dunham española, puesto que no esconde que 'Girls' ha sido un "referente importante" en el tono y en los temas que aborda, tales como la sexualidad femenina, pero también cita 'Transparent', por "poner en el centro del relato una historia que normalmente ocuparía los márgenes".

Lejos de hablar de feminismo, algo sobre lo que ya reflexionó en su libro 'Morder la manzana', en 'Vida perfecta' pretende "tender puentes de empatía" con tres mujeres, aunque reconoce que "todas las historias son relatos políticos" y que esta serie está "atravesada por sus experiencias como una mujer que ha despertado y que tiene conciencia de género".

Además, según ha destacado Manuel Burque, 'Vida perfecta' habla de "una generación que debería tener todo resuelto pero se escucha más a sí misma, es más consciente de lo que quiere y de lo que le pasa". "Anteriores generaciones han tenido la obligación de tener una vida cubierta, pero a nosotros nos han educado desde los sueños", ha apuntado

CULTURA COMO "HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL"

Uno de los riesgos de esta ficción es la decisión que tomaron los guionistas, Dolera y Burque, de dejar embaraza al personaje que interpreta ella, María, tras tener relaciones sexuales con una persona con discapacidad (Gari) que, según ha indicado Dolera, representa a un grupo de ciudadanos que están "silenciados del relato". En este sentido, Burque añade que 'Campeones', de Javier Fesser, ha abierto una puerta a normalizar su presencia.

Enric Auquer, actor que da vida a Gari, ha señalado que este personaje le ha dado "claves" para ser mejor actor y ha encontrado muchas conexiones. Según ha recordado, tuvo una hija hace cuatro años y también pasó por el "proceso de terror, de la emoción y del reto de superarse y de llegar a ser un hombre". "Me habían dicho toda la vida que era un desastre", ha dicho.

El reparto protagonista de la serie se completa con las actrices Aixa Villagrán y Celia Freijeiro, hermana y amiga de María, respectivamente. En palabras de Frejeiro, el gran logro de esta serie es que "abre varios melones" del día a día de las mujeres y lo pone en común con el espectador, a lo que Villagrán añade el hecho de que las mujeres ya no solo son objeto deseado sino también "objeto deseante".

BARCELONA: ESCENARIO EN LLAMAS

'Vida perfecta' toma como escenario la ciudad de Barcelona, en la que viven las protagonistas de esta serie. Dolera ha afirmado que le produce "mucha tristeza" la situación que se vive estos días tras la sentencia del "procés", aunque ha señalado que no es resultado de la situación actual, sino que lleva "años" y se debe a la "incapacidad" de los políticos de "dialogar y de ponerse en el lugar del otro".

"Para que el diálogo exista tiene que haber escucha. Solucionar este conflicto pasa por entender los motivos del otro, y aunque no he leído todas las páginas de la sentencia, creo que nos aleja de la solución, el conflicto social no va a desaparecer", opina.